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اللواء اليافعي: الحراك السلمي شكّــل الأرضية الخصبة لانتصارات الجنوب اليوم

الجمعة 30 ديسمبر 2016 06:54 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

 

قال اللواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة ان النضال السلمي للحراك الجنوبي شكل الأرضية الخصبة والملائمة للانتصارات العسكرية التي  اجترحها الوطن اليوم.

 وأضاف اليافعي في لقاء تأبيني بجمعية يافع الخيرية بالعاصمة عدن الجمعة للشهيدين د.زين اليزيدي والمهندس خالد الجنيدي أن ثقافة التصالح هو الذي يجب ان يطغى على كل ثقافات ,ويسمو فوق كل الأصوات, حتى الوصول إلى تحيق الهدف الاستراتيجي لشعبنا .

 وفي اللقاء التأبيني هذا الذي أقيم بمرور عامين على استشهاد اليزيدي والجنيدي والذي حضره عدد من القيادات الجنوبية منهم د. عبد الناصر الوالي مدير عام الصحة بعدن. وثلة من الأكاديميين والصحفيين والمشايخ تحدث بعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس الجمعية د. الاصبحي, و وكلمة شرح عن هذا التأبين وما يهدف إليه تحدث المهندس أحمد الوحيري نائب رئيس الجمعية, تحدث  فضيلة الشيخ يحي عبدالله قحطان الذي أكد على أهمية التكاتف والألفة الجنوبية وتأصيل مزيّـة لمّ الشمل ورص الصف الجنوبي,  فضلا عن وتكرسي مبدأ التعايش الذي حثه علينها ديننا الإسلامي الحنيف.

 كما تحدث كل من: هاني اليزيدي الأمين العام لمديرية البريقا. ود. حسين العاقل. د. صالح الصلاحي.ورئيس منظمة صح الأخ عصام الشاعري وآخرين. تخلل ذلك اللقاء قصائد شعورية لكل من الشاعر وأبو حمدي اليافعي والشاعر خالد القعيطي, وحسين اسكندر وآخرين.

* من صلاح السقلدي


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