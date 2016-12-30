الشيخ طارق بن محفوظ يلتقي بالشيخ المهندس عبدالله احمد بقشان

ضمن إطار التنسيق والعمل المتكامل من أجل إنجاح المؤتمر الحضرمي الجامع و التأكيد في الحاجة إلى تصحيح مسار المؤتمر الجامع يلتقي الشيخ طارق بن محفوظ يوم الجمعة بسعادة الشيخ المهندس عبدالله بن احمد بقشان في قصره بمدينة جدة .

وكان بمعية الشيخ بن محفوظ كل من المنصب عيدالله الصافي باوزير والأستاذ الإعلامي أنور سالم الصيعري والإعلامي والناقد السياسي الأستاذ محمد بلفخر ود. عبدالله بن سنكر الإعلامي والمذيع المعروف في قناة الرياض بالمملكة ..

و في مستهل الحديث تحدث الشيخ الصافي عن أهمية انعقاد المؤتمر والعمل جميعا في إنجاحه ... و تحدث الشيخ طارق بن محفوظ وقدم الدعوة لسعادة الشيخ بقشان باسمه وباسم الوفد المرافق له وبإسم اللجنة للمؤتمر الحضرمي الجامع للحضور في الحفل الذي أقيم من قبل لجنة المؤتمر بالمملكة بمناسبة قدوم وفد مشايخ ووجهاء حضرموت إلى جدة .

و قبل الدعوة بكل ترحاب وسرور وبحسب وقته المتاح للحضور مؤكدا من ناحيته بأنه يدعم ويساند كل عمل من أجل حضرموت ولن يتواني في البذل والمساعدة في كل الجهود التي تبذل من أجل حضرموت الوطن واﻷنسان ..

المزيد في أخبار وتقارير كيف يستقبل القطاع الخاص في اليمن العام الجديد نودع العام الميلادي ٢٠١٦ ونحن نشاهد دول العالم وهي تخطو إلى الأمام بخطوات متسارعة نحو التجديد والتحديث والتطوير وتحقيق الانجازات العظيمة والرائعة في كل في الذكرى الأولى لاستشهاد الإدريسي ..العميد الركن عبدالله الصبيحي : الإدريسي شجاع ومقدام في جبهات القتال وهو من القيادات الشبابية الجنوبية النادرة قال العميد الركن عبد الله الصبيحي قائد اللواء ٣٩ مدرع في الذكرى الأولى لإستشهاد القائد الشاب احمد الأدريسي " ان مديرية المنصورة ومحافظة عدن خاصة والجنوب عامة فقدت صادق الاحمر يلتقي الحوثيين مجددا التقى الشيخ القبلي البارز صادق الاحمر قيادات من جماعة الحوثي مجددا وشارك الطرفان فعالية تأبينية . واقيم في صنعاء حفل في ذكرى وفاة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر