محافظ سقطرى يعلن عن تسيير خط بحري جديد بين المكلا وحديبو

أعلن محافظ أرخبيل سقطرى اللواء سالم عبدالله عيسى عن تسيير خط ملاحي بحري لنقل الركاب بين المكلا وسقطرى في القريب العاجل وأن الاجراءات بهذا الشأن في طريقها للاستكمال .

وقال في تصريح صحفي خاص بـ ( عدن الغد ) أن التواصل تم بهذا الشأن بين السلطة المحلية ووكالة قنا للتوكيلات الملاحية في حضرموت والاتفاق على البدء في تسيير رحلاتها في الأسبوع المقبل من وإلى سقطرى بواسطة العبارة (ميد دريم) التي تتوفر فيها وسائل السلامة والراحة والأمان .

وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تجنب الكوارث البحرية وضرورة توفر عناصر الأمن والسلامة في العبارات التي تنقل مواطنينا السقطريين وأيضاً الزائرين لمحافظة أرخبيل سقطرى ، موضحاً أن العبارة المتفق عليها لنقل الركاب تتميز بالسرعة وبتوفر وسائل السلامة وغرف نظام فندقي فضلاً عن توفر وسيلة اتصالات لمتابعة رحلتها في تحركها منذ بداية الانطلاق وحتى الوصول طبقاً للمعايير الإدارية البحرية الآمنة المتعارف عليها .

جدير بالذكر أن عبارة نقل غرقت في أوائل شهر ديسمبر الحالي على بعد حوالي 50 كيلو متراً شمال غرب سقطرى وعلى متنها 60 راكباً من أهالي سقطرى من الأطفال والنساء والرجال وراح ضحيتها أكثر من 20 فرداً .