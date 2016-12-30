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أخبار وتقارير

عاجل : إصابة شقيق مدير امن شبوة برصاص مسلحين مجهولين

الجمعة 30 ديسمبر 2016 02:14 مساءً
عتق ((عدن الغد)) خاص:

قال شهود عيان ان مسلح مجهول اطلق النار ظهر يوم الجمعة على شقيق مدير امن محافظة شبوة عوض الدحبول واصابه بجراح .

وبحسب الشهود فقد اطلق المسلح النار على الدحبول وسط سوق القات بعتق .

وقالت مصادر مقربة من الدحبول انه نقل للعلاج الى المكلا بسبب اصابته حيث اخترق عيار ناري منطقة الرقبة .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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