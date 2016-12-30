عاجل : إصابة شقيق مدير امن شبوة برصاص مسلحين مجهولين
الجمعة 30 ديسمبر 2016 02:14 مساءً
عتق ((عدن الغد)) خاص:
عتق ((عدن الغد)) خاص:
قال شهود عيان ان مسلح مجهول اطلق النار ظهر يوم الجمعة على شقيق مدير امن محافظة شبوة عوض الدحبول واصابه بجراح .
وبحسب الشهود فقد اطلق المسلح النار على الدحبول وسط سوق القات بعتق .
وقالت مصادر مقربة من الدحبول انه نقل للعلاج الى المكلا بسبب اصابته حيث اخترق عيار ناري منطقة الرقبة .
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