تسببت واقعة رفع علم الجمهورية اليمنية بسارية احد المعسكرات التابعة للجيش في عدن بحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعية .

وانقسم مشاركون على مواقع التواصل الاجتماعية بين مؤيد ومعارض للواقعة التي تم فيها رفع العلم اليمني بسارية معسكر للجيش بدار سعد .

وقال المعارضون ان رفع العلم يمثل استفزازا لقطاع واسع من الجنوبيين فيما قال اخرين ان الخطوة طبيعية خصوصا وان الجيش يتبع قوات الشرعية التي ترفع نفس العلم .

وخلال الحرب الاخيرة ومابعدها نكست عشرات الاعلام اليمنية من واجهة مباني حكومية ومعسكرات لكن بعضها اعيد مؤخرا .

المزيد في أخبار وتقارير جدل بعدن عقب رفع علم الجمهورية اليمنية باحد معسكرات الجيش تسببت واقعة رفع علم الجمهورية اليمنية بسارية احد المعسكرات التابعة للجيش في عدن بحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعية . وانقسم مشاركون على مواقع التواصل شهود : تعزيزات ضخمة للحوثيين وقوات صالح تصل الى بيحان قال شهود عيان وسكان محليون يقطنون على طول خط يربط بين محافظتي شبوة والبيضاء ان القوات الموالية للحوثيين وصالح دفعت بتعزيزات ضخمة الى مديريات بيحان وعسيلان حيث تدور وسط غياب اي تنديد لجمعيات حقوق الحيوان .. مقتل 12 حمار بجبهة نهم خلال يومين قالت مصادر إعلامية تغطي منذ اشهر الحرب الدائرة بجبهة نهم القريبة من صنعاء ان 12 حمار لقوا مصرعهم خلال يومين بغارات جوية واطلاق نار مباشر . وقالت المصادر لـ"عدن الغد"