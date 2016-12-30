جدل بعدن عقب رفع علم الجمهورية اليمنية باحد معسكرات الجيش
العلم اليمني مرفوعا باحد المعسكرات بدار سعد
الجمعة 30 ديسمبر 2016 12:13 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
تسببت واقعة رفع علم الجمهورية اليمنية بسارية احد المعسكرات التابعة للجيش في عدن بحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعية .
وانقسم مشاركون على مواقع التواصل الاجتماعية بين مؤيد ومعارض للواقعة التي تم فيها رفع العلم اليمني بسارية معسكر للجيش بدار سعد .
وقال المعارضون ان رفع العلم يمثل استفزازا لقطاع واسع من الجنوبيين فيما قال اخرين ان الخطوة طبيعية خصوصا وان الجيش يتبع قوات الشرعية التي ترفع نفس العلم .
وخلال الحرب الاخيرة ومابعدها نكست عشرات الاعلام اليمنية من واجهة مباني حكومية ومعسكرات لكن بعضها اعيد مؤخرا .
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