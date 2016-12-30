قال شهود عيان وسكان محليون يقطنون على طول خط يربط بين محافظتي شبوة والبيضاء ان القوات الموالية للحوثيين وصالح دفعت بتعزيزات ضخمة الى مديريات بيحان وعسيلان حيث تدور مواجهات مسلحة منذ ايام .

وقال شاهد عيان لعدن الغد عبر الهاتف ان عدد من الشاحنات شوهدت وهي تمر محملة بعشرات المقاتلين في طريقهم الى بيحان .

وتحاول القوات الموالية للحوثيين وصالح دعم قواتهم في هذه المناطق عقب انهيارات كبيرة خلال الـ 3 ايام الماضية .

وحققت المقاومة والجيش الوطني مكاسب كبيرة بهذه المناطق الا ان هذه المكاسب تبدو مهمة بسبب الدفع بالمئات من المقاتلين من قبل الحوثيين وقوات صالح .

المزيد في أخبار وتقارير جدل بعدن عقب رفع علم الجمهورية اليمنية باحد معسكرات الجيش تسببت واقعة رفع علم الجمهورية اليمنية بسارية احد المعسكرات التابعة للجيش في عدن بحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعية . وانقسم مشاركون على مواقع التواصل شهود : تعزيزات ضخمة للحوثيين وقوات صالح تصل الى بيحان قال شهود عيان وسكان محليون يقطنون على طول خط يربط بين محافظتي شبوة والبيضاء ان القوات الموالية للحوثيين وصالح دفعت بتعزيزات ضخمة الى مديريات بيحان وعسيلان حيث تدور وسط غياب اي تنديد لجمعيات حقوق الحيوان .. مقتل 12 حمار بجبهة نهم خلال يومين قالت مصادر إعلامية تغطي منذ اشهر الحرب الدائرة بجبهة نهم القريبة من صنعاء ان 12 حمار لقوا مصرعهم خلال يومين بغارات جوية واطلاق نار مباشر . وقالت المصادر لـ"عدن الغد"