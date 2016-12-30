شهود : تعزيزات ضخمة للحوثيين وقوات صالح تصل الى بيحان
الجمعة 30 ديسمبر 2016 11:51 صباحاً
بيحان (عدن الغد) خاص:
بيحان (عدن الغد) خاص:
قال شهود عيان وسكان محليون يقطنون على طول خط يربط بين محافظتي شبوة والبيضاء ان القوات الموالية للحوثيين وصالح دفعت بتعزيزات ضخمة الى مديريات بيحان وعسيلان حيث تدور مواجهات مسلحة منذ ايام .
وقال شاهد عيان لعدن الغد عبر الهاتف ان عدد من الشاحنات شوهدت وهي تمر محملة بعشرات المقاتلين في طريقهم الى بيحان .
وتحاول القوات الموالية للحوثيين وصالح دعم قواتهم في هذه المناطق عقب انهيارات كبيرة خلال الـ 3 ايام الماضية .
وحققت المقاومة والجيش الوطني مكاسب كبيرة بهذه المناطق الا ان هذه المكاسب تبدو مهمة بسبب الدفع بالمئات من المقاتلين من قبل الحوثيين وقوات صالح .
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