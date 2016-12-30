وسط غياب اي تنديد لجمعيات حقوق الحيوان .. مقتل 12 حمار بجبهة نهم خلال يومين
الجمعة 30 ديسمبر 2016 11:45 صباحاً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر إعلامية تغطي منذ اشهر الحرب الدائرة بجبهة نهم القريبة من صنعاء ان 12 حمار لقوا مصرعهم خلال يومين بغارات جوية واطلاق نار مباشر .
وقالت المصادر لـ"عدن الغد" ان غارة جوية استهدفت تجمعا لحمير بالقرب من جبهة نهم حيث تدور مواجهات عنيفة بين قوات من الشرعية واخرى من القوات الموالية للحوثيين .
وبثت قناة سهيل اليمنية قبل ايام تسجيلا مصورا يظهر لحظة اسر حمار قال جنود انه يعمل لصالح قوات الحوثيين وصالح .
وتصدرت الحمير واجهة الاحداث بجبهة نهم خلال الايام الماضية .
ولم تندد اي جهة حقوقية حتى اللحظة بالزج بالحمير في الحرب اليمنية .
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