قالت مصادر إعلامية تغطي منذ اشهر الحرب الدائرة بجبهة نهم القريبة من صنعاء ان 12 حمار لقوا مصرعهم خلال يومين بغارات جوية واطلاق نار مباشر .

وقالت المصادر لـ"عدن الغد" ان غارة جوية استهدفت تجمعا لحمير بالقرب من جبهة نهم حيث تدور مواجهات عنيفة بين قوات من الشرعية واخرى من القوات الموالية للحوثيين .

وبثت قناة سهيل اليمنية قبل ايام تسجيلا مصورا يظهر لحظة اسر حمار قال جنود انه يعمل لصالح قوات الحوثيين وصالح .

وتصدرت الحمير واجهة الاحداث بجبهة نهم خلال الايام الماضية .

ولم تندد اي جهة حقوقية حتى اللحظة بالزج بالحمير في الحرب اليمنية .

المزيد في أخبار وتقارير جدل بعدن عقب رفع علم الجمهورية اليمنية باحد معسكرات الجيش تسببت واقعة رفع علم الجمهورية اليمنية بسارية احد المعسكرات التابعة للجيش في عدن بحالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعية . وانقسم مشاركون على مواقع التواصل شهود : تعزيزات ضخمة للحوثيين وقوات صالح تصل الى بيحان قال شهود عيان وسكان محليون يقطنون على طول خط يربط بين محافظتي شبوة والبيضاء ان القوات الموالية للحوثيين وصالح دفعت بتعزيزات ضخمة الى مديريات بيحان وعسيلان حيث تدور وسط غياب اي تنديد لجمعيات حقوق الحيوان .. مقتل 12 حمار بجبهة نهم خلال يومين قالت مصادر إعلامية تغطي منذ اشهر الحرب الدائرة بجبهة نهم القريبة من صنعاء ان 12 حمار لقوا مصرعهم خلال يومين بغارات جوية واطلاق نار مباشر . وقالت المصادر لـ"عدن الغد"