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عسكريون بشبوة : لجان صرف المرتبات العسكرية وصلت كافة المحافظات اليمنية الا محور عتق

الجمعة 30 ديسمبر 2016 11:27 صباحاً
عتق (عدن الغد) خاص:

قال منتسبون عسكريون لمحور عتق بمحافظة شبوة ان لجان صرف المرتبات العسكرية وصلت جميع المحافظات اليمنية باستثناء محور عتق بمحافظة شبوة .

وقال العسكريون لعدن الغد انهم ومنذ اشهر ينتظرون وصول لجان الصرف لكن دون جدوى .

واكد العسكريون انهم لايعلمون سبب تأخر وصول هذه اللجان رغم بدء عملها قبل اكثر من شهر في المحافظات الاخرى .


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عسكريون بشبوة : لجان صرف المرتبات العسكرية وصلت كافة المحافظات اليمنية الا محور عتق
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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