عسكريون بشبوة : لجان صرف المرتبات العسكرية وصلت كافة المحافظات اليمنية الا محور عتق

د. عمر عبدالعزيز
الانشقاقات الراهنة فيمن تبقّى من المؤتمر الشعبي في اليمن تحت مظلة الرئيس الأسبق علي عبدالله
بعيداً عن ردات الفعل المعاكسة التي عادة ماتظهر في ظرف أستثنائي تعيش البلد أستقبل حضارم الداخل يوم الأحد
بعض البشر تخونهم تركيباتهم النفسية والفكرية أمام الأحداث والمستجدات المتسارعة على الساحة , والتي يتوحد فيها
لا احد يجادل في حقيقة ان الشارع الجنوبي بكامله ملتف حول عنوان رئيسي وعريض اسمه "القضية الجنوبية" ، وهذا
كان يجب على الرئيس " عبدربه منصور هادي خاصة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة " عسكريا وسياسيا" كان يجب عليه أن
منصور صالح لم يكن قائد وراسم خطة معركة تحرير العاصمة عدن ، ثم محافظها بعد التحرير ، الشهيد جعفر محمد سعد ،
شكلت الانتصارت الحاسمة التي تحققت في جبهتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة ضد مليشيات الغزو والانقلاب نقلة
قامت المملكة مؤخرا وبشكل ربما أسرع من ذي قبل بتغيير عملتها من كل الفئات الورقية بما في ذلك فئة ال 500ريال وهي
سيصوت لك الشعب اليمني ياعمارولكن .. كن ذكيا في اختيار الألحان ..وستفوز!هل تعرف لماذا مايزال عبدالحليم حافظ
أحياناً، وفي مناسبات معينة، تلصق في أذهاننا كلما ت قالها أشخاص عابرون في حياتنا. تظل تلك الكلمات في عمق
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