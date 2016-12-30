الإمارات تعيد تأهيل 16 مدرسة في «الضالع»

أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتأهيل وصيانة 16 مدرسة في محافظة الضالع جنوب اليمن، ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها لدعم قطاع التعليم في المدن المحررة وتطبيع الأوضاع في العملية التربوية والارتقاء بها نحو الأفضل.

وأوضح مدير مكتب التخطيط في محافظة الضالع نبيل عفيف، لـ «الاتحاد» أن هناك جهودا بذلت من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في تأهيل 16 مدرسة في مناطق متفرقة من الضالع، وأن هذه المشاريع التنموية في قطاع التعليم أسهمت في عودة أعداد كبيرة من الطلاب إلى المدارس واستئناف العملية التعليمية.

وأضاف «أن المنشآت الحكومية والخدمية تعاني أوضاع متردية وتتطلب التدخلات العاجلة لإعادة تأهيلها وأعمارها من الخراب والدمار الذي لحق بها جراء الحرب ومن أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين»، لافتا إلى أن أبناء الضالع يتطلعون إلى تحسين الخدمات الأساسية والبدء بعملية إعادة الأعمار للمنازل والمرافق الحكومية المتضررة إلى جانب تقديم المساعدات الإغاثية المختلفة في النواحي الغذائية والإنسانية والتنموية.

وأكد محافظ الضالع فضل الجعدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دورا محوريا وبارزا في دعم وإسناد جهود السلطات المحلية في المدن المحررة من سيطرة الميليشيات الانقلابية لتطبيع الأوضاع وإنعاش التنمية في مختلف المجالات الأساسية.

وعقد المحافظ لقاء مع وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، الذي يزور المحافظة حاليا لتقييم احتياجات الأساسية وإدراجها ضمن مقترحات المشاريع التنموية، التي سوف تتبناها الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الجعدي أن البنية التحتية في الضالع تعرضت لتدمير كبير جراء حرب الميليشيات التي شنتها أواخر مارس 2015 ما فاقم من معاناة المواطنين خصوصا مع تأخر الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات وإعادة الأعمار في مختلف القطاعات والخدمات المتضررة.

وأكدت رئيسة وفد الهلال الأحمر الإماراتية آيات العوذلي، أن زيارة الضالع تأتي من أجل الإطلاع على معاناة المواطنين وتقييم احتياجاتهم الأساسية في مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والأشغال من أجل تبني تدخلات وإسناد جهود السلطات المحلية للنهوض وتطبيع الأوضاع.

وأضافت أن هيئة الهلال تحرص على تقديم الدعم لكل المحتاجين عن طريق تنفيذ جملة من المشاريع التنموية المتعلقة المرتبطة بدرجة أساسية بالمواطنين.

وتعيد صيانة مطار عدن

عدن (الاتحاد)

أكد وزير الأشغال اليمني المهندس وحي أمان، أن مطار عدن الدولي يشهد ترتيبات نهائية من أجل افتتاحه خلال الأسابيع القادمة.

وأطلع الوزير خلال زيارته للمطار على ما تم إنجازه من أعمال تأهيل وصيانة عبر مشروع الإعمار الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب تحريره مباشرة من سيطرة الميليشيات الانقلابية في متنصف يوليو 2015.

وأضاف أن هناك توجيهات رئاسية على سرعة استكمال الأعمال الفنية من أجل تجهيزه للتشغيل أمام الشركات الجوية العربية والعالمية. وأكد مدير مطار عدن طارق علي، أن هناك أعمالاً تجرى في الساحات الخارجية ومواقف السيارات والمدرج، إلى جانب خدمات البنية التحتية التي يتم تجهيزها وفق مواصفات مطلوبة مواكبة لتقديم خدمات متميزة.

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