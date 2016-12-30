المؤسسة العامة للكهرباء شبوة: تنفذ أعمال صيانة وتحسينات لعددٍ من محوّلات التوزيع الفرعية بمديرية عتق

دعــَا ”الأحمــدي“ في نهاية حديثه لـ(عدن الغد) المواطنين إلى الإلتزام في تسديد رسوم إستهلاك التيار الكهربائي, ومساندة جهود المؤسسة العامة للكهرباء لضمان إستمرارية تقديم الخدمة بشكلٍ أفضل.

بـدأت المؤسسة العامـة للكهربـاء بمحافظـة شبـوة، صباح الخميس أعمال صيانة وتحسينات وإصلاح على شبكة المنظومة الكهربائية بمديرية ”عتـق“, عاصمة المحافظة, لتحسين جهد إنتاج الطاقة, وعدم تعرض الشبكة لأيّة مشاكل أثناء التشغيل.

وأوضـحَ مدير عـام المؤسـسة العامـة للكهربـاء بالمحافظـة، الأستاذ ”عـوض القـربـوع الأحمـدي“ لـ(عدن الغد), أن الفرق الفنيّة تقوم بأعمال صيانة شبكة الكهرباء بمديرية ”عتق“, لمعالجة الخلل والأعطاب التي تعرضت لها بعض محوّلات الشبكة في ”عتـق“ نتيجةً لزيادة ضغط الأحمال عليها, والذي ستترتب علية أضرار أخرى.

وبيَّـن، أن أعمال الصيانة تمّثلت في إنشاء شبكة ضغط عالي (550متر) وموقع محوِّل كهربائي بواقع قدرة إستطاعة (200/كيلو-فولت-أمبير)،في حي الشافعي بشارع الثلاثين.

وإنشاء شبكة ضغط عالي (250متر), وتركيب محوِّل كهربائي بقدرة إستطاعة(100/كيلو-فولت-أمبير) في مخطط (611).

وأشـارَ، إلى أن أعمال الصيانة التي ينفذها فريقٌ هندسي من المؤسسة تتم بإشراف مباشر من قبل مدير إدارة التوزيع والإرسال بالمؤسسة الأستاذ ”محمد بازمول“.

مضيفـاً، إنّ أعمال الصيانة التي بدأ فريق العمل فيها من نقطة الربط نهاية فيدر4, بشارع الثلاثين(حي المرور), ستُساهِم في تحسين الجهد للفولتيّة عند المشتركين في أحياء (الشافعي-والمهاجرين-وجزء كبير من حي المرور), وستنخفض بعدها الأحمال من على 3محوّلات رئيسية: (محوِّل جولة الثقافة-محوِّل تقاطع البحث الجنائي-محوِّل حي الأنصار)، كما ستعمَل على تقليّص الفاقد الذي تَفقُد المؤسسة قيمتهُ من الطاقة المرسلة، بسبب طول شبكة التوزيع.

ولفَـتَ، إلى أن التكلفة التقديرية لأعمال الصيانة في شارع الثلاثين تصل إلى مبلغ وقدرة (6,060,600) ريال, أنفقت فيما بين (تركيبات فنيّة ونقل وتجهيزات) وشراء محوِّلات خفض كهربائية, فيما تصل التكلفة التقديرية لأعمال الصيانة في مخطط(611) إلى (3,460,325)ريال,

مشيداً، بمساهمة رجل الأعمال ”صالح هقاش“ في تسديد مبلغ (1,265,950) ريال, من إجمالي التكلفة التقديرية لأعمال الصيانة في مخطط (611) عتق.

ودعــَا ”الأحمــدي“ في نهاية حديثه لـ(عدن الغد) المواطنين إلى الإلتزام في تسديد رسوم إستهلاك التيار الكهربائي, ومساندة جهود المؤسسة العامة للكهرباء لضمان إستمرارية تقديم الخدمة بشكلٍ أفضل.

من جانبهِ، أكدّ الأستاذ ”محمد بازمول“ مدير إدارة الإرسال والتوزيع بالمؤسسة العامة كهرباء شبوة لـ (عدن الغد), أن عمليات الصيانة والتحسين في شارعيّ الثلاثين ومخطط 611, ستكتمِل خلال الإسبوع القادم بإذن الله مالم تواجههم معرقلات طارئة.

وأضـافَ، أن أعمال الصيانة لمحوِّل الخفض الذي أمام مكتب الشباب والرياضة, بدأت منذ الأمس وما أن يستكمل فريق الصيانة أعمال تركيب محوِّل الخفض الكهربائي وشبكة التوزيع, سنُطلِعكم بالتكلفة التقديرية النهائية لأعمال الصيانة المنفذّة في أواخر ديسمبر2016م, وأوائل يناير 2017م بإذن الله.

داعيـاً، المواطنين إلى التأكد من عدم وجود خلل وتلامسات في الشبكات الكهربائية داخل المنـازل وعدم الإقتراب من الشبكة وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر الكهربائية بسبب أعمال الصيانة تفاديـاً لحدوث الحرائق أو التسبب في إعطاب الأجهزة الكهربائية.

المزيد في أخبار وتقارير وسط غياب اي تنديد لجمعيات حقوق الحيوان .. مقتل 12 حمار بجبهة نهم خلال يومين قالت مصادر إعلامية تغطي منذ اشهر الحرب الدائرة بجبهة نهم القريبة من صنعاء ان 12 حمار لقوا مصرعهم خلال يومين بغارات جوية واطلاق نار مباشر . وقالت المصادر لـ"عدن الغد" عسكريون بشبوة : لجان صرف المرتبات العسكرية وصلت كافة المحافظات اليمنية الا محور عتق قال منتسبون عسكريون لمحور عتق بمحافظة شبوة ان لجان صرف المرتبات العسكرية وصلت جميع المحافظات اليمنية باستثناء محور عتق بمحافظة شبوة . وقال العسكريون لعدن الغد انهم عام اندحار «القاعدة» في المناطق اليمنية المحررة غالبًا ما يطلق على عام 2016 في اليمن اسم «عام الحرب على الإرهاب»، إذ تمكنت القوات الأمنية والعسكرية اليمنية، بدعم وإسناد عسكري جوي وبحري وبري من التحالف العربي