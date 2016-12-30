نجاة مفكر شاب بعدن من محاولة اغتيال

عطبوش متحدثا لقناة بلقيس قبل اشهر من اليوم

قال مقربون من شاب صغير بعد انه نجأ مساء الخميس من محاولة اغتيال نفذها مجهولون يعتقد أنهم متشددون ووقعت أمام باب منزله بعدن .

وقالت المصادر لـ"عدن الغد" ان مجهولين يستقلون سيارة صغيرة اطلقوا النار على الشاب محمد عطبوس أمام ماكان منزله لكنه نجأ باعجوبة .

وعرف عطبوش خلال الأشهر الماضية باعتباره احد ابرز المفكرين الشباب الذين ناقشوا قضايا فلسفية وقام باصدار كتاب يناقش علاقة الدين بالعلم .

وقال مقربون من "عطبوش" ان أسرته تحتفظت عليه بمنزله وابلغت سلطات الأمن بمحاولة الاغتيال هذه .

وتعيد محاولة الاغتيال التي تعرض لها عطبوش عملية اغتيال تعرض لها شاب قبل أشهر بسبب كتاباته على صفحته بالفيس بوك .

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