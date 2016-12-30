نجاة مفكر شاب بعدن من محاولة اغتيال
عطبوش متحدثا لقناة بلقيس قبل اشهر من اليوم
الجمعة 30 ديسمبر 2016 10:34 صباحاً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
قال مقربون من شاب صغير بعد انه نجأ مساء الخميس من محاولة اغتيال نفذها مجهولون يعتقد أنهم متشددون ووقعت أمام باب منزله بعدن .
وقالت المصادر لـ"عدن الغد" ان مجهولين يستقلون سيارة صغيرة اطلقوا النار على الشاب محمد عطبوس أمام ماكان منزله لكنه نجأ باعجوبة .
وعرف عطبوش خلال الأشهر الماضية باعتباره احد ابرز المفكرين الشباب الذين ناقشوا قضايا فلسفية وقام باصدار كتاب يناقش علاقة الدين بالعلم .
وقال مقربون من "عطبوش" ان أسرته تحتفظت عليه بمنزله وابلغت سلطات الأمن بمحاولة الاغتيال هذه .
وتعيد محاولة الاغتيال التي تعرض لها عطبوش عملية اغتيال تعرض لها شاب قبل أشهر بسبب كتاباته على صفحته بالفيس بوك .
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