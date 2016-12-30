أعلنت دائرة المحفوظات الإسرائيلية أنها وضعت على موقعها الإلكتروني قاعدة بيانات لنحو 200 ألف وثيقة في محاولة لإنهاء الجدل بشأن “اختفاء أطفال يمنيين”.

وذكرت الدائرة أول من أمس، أنه سيسمح بفتح المحفوظات للعائلات بالاطلاع بشكل كامل على سجلات تتعلق بأفرادها، مؤكدة أنه “لم يعد هناك وثائق سرية”.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعلن في يوليو الماضي، تأييده فتح الملفات التي يجب أن تبقى سرية حتى العام 2031. وبين الوثائق المتاحة حالياً، أمام الجمهور تقرير سري للجنة حكومية للتحقيق عملت بين العامين 1995 و2001، خلص إلى أن غالبية الأطفال المفقودين لقوا حتفهم وأن مصير بضعة عشرات آخرين ليس معروفاً، لكن لم يعثر على أدلة بشأن عمليات خطف محتملة.

ومنذ سنوات، يدعي ناشطون في حقوق الإنسان وعائلات يهودية مهاجرة من اليمن أن آلاف الأطفال انتزعوا من عائلاتهم في الأعوام التي اعقبت قيام دولة إسرائيل العام 1948.

ويضيف هؤلاء إن الأطفال تم تسليمهم لأزواج من اليهود الاشكيناز (من أوروبا الشرقية) من دون أطفال في إسرائيل والخارج، موضحين أن الأطباء كانوا يبلغون الأهل البيولوجيين أن طفلهم مات، لكن من دون تسليمهم الجثة. وخلصت تحقيقات رسمية عدة إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال المفقودين لقوا حتفهم، مشيرة إلى تردي الاوضاع الصحية في مخيمات اللاجئين حيث كان يعيش المهاجرون.

المزيد في أخبار وتقارير قاعدة بيانات إسرائيلية للأطفال اليمنيين المفقودين استمع أعلنت دائرة المحفوظات الإسرائيلية أنها وضعت على موقعها الإلكتروني قاعدة بيانات لنحو 200 ألف وثيقة في محاولة لإنهاء الجدل بشأن “اختفاء أطفال يمنيين”. وذكرت السفير الدكتور محمد مارم يلتقي بعدد من السفراء العرب المعتمدين بالقاهرة، ويناقش مع رئيس الخطوط الجوية اليمنية توفير تذاكر سفر للخريجين اليمنيين في مصر تلبية لدعوات متعددة، وفي اطار تطوير اواصر الاخوة بين بلدنا والبلدان العربية الشقيقة قام السفير محمد علي مارم سفير بلادنا في جمهورية مصر العربية يوم أمس الخميس محافظ عدن يوجه بمنع اصطياد السلاحف البحرية في عدن اصدر محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي توجيها قضى بمنع اصطياد السلاحف البحرية المعرضة للإنقراض في عدن . واصدر الزبيدي توجيهه إلى المسئولين في مديريتي البريقة وصيرة