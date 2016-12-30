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محافظ عدن يوجه بمنع اصطياد السلاحف البحرية في عدن

صورة من التوجيه
الجمعة 30 ديسمبر 2016 08:53 صباحاً
عدن(عدن الغد) خاص:

اصدر محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي توجيها قضى بمنع اصطياد السلاحف البحرية المعرضة للإنقراض في عدن .

واصدر الزبيدي توجيهه إلى المسئولين في مديريتي البريقة وصيرة والمسئولين في مؤسسة الاصطياد الساحلية وقضت بمنع أي أعمال اصطياد للسلاحف البحرية .

وجاء هذا التوجيه عقب جهود قادها العقيد سند جميل محمد وهو مدير سابق لشرطة كريتر وبذل جهود كبيرة في استصدار هذا التوجيه .

ومنذ عدة أعوام بات صيادون محليون يقومون باصطياد السلاحف البحرية في مخالفة واضحة لقوانين الاصطياد المحلية .


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محافظ عدن يوجه بمنع اصطياد السلاحف البحرية في عدن
اصدر محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي توجيها قضى بمنع اصطياد السلاحف البحرية المعرضة للإنقراض في عدن . واصدر الزبيدي توجيهه إلى المسئولين في مديريتي البريقة وصيرة




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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