مصدر محلي : مقتل قيادي بارز في القاعدة بأبين بغارة أمريكية
الخميس 29 ديسمبر 2016 10:45 مساءً
البيضاء (عدن الغد) خاص:
البيضاء (عدن الغد) خاص:
قال مصدر محلي بمحافظة أبين ان قيادي بارز في تنظيم القاعدة بالمحافظة قتل يوم الخميس بغارة جوية أمريكية .
وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان غارة جوية وقعت يوم الخميس ودمرت مركبة كان يستقلها القيادي في القاعدة جلال الصيدي .
ولم يتسنى لعدن الغد التأكد من الموقع الذي وقعت فيه الغارة حيث قالت بعض المصادر أنها في البيضاء وقالت أخرى أنها بالقرب من محافظة مأرب شمال اليمن .
والصيدي هو امير تنظيم القاعدة بمديرية لودر بمحافظة أبين .
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