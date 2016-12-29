محافظ لحج يناقش إنشاء مركز للأورام السرطانية بعاصمة المحافظة واقامة مخيم جراحي مجاني للعظام في مستشفى ابن خلدون

ناقش محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي، صباح اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016، امكانية انشاء مركز للأورام السرطانية في عاصمة المحافظة وتنفيذ عدد من المخيمات الطبية لجراحة العظام .

وفي اجتماع عقده المحافظ الخبجي، مع مستشار المحافظة للشؤون الصحية الدكتور ناصر سالم حليس، وحضره وكيل المحافظة الاخ وضاح الحالمي ابدى محافظ المحافظة استعداد السلطة الحلية تسهيل ايجاد الموقع المناسب لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم ابناء المحافظة ويخفف من معاناتهم .

واضاف، ان القطاع الصحي في المحافظة تعرض للتخريب والاهمال في السياسات السابقة ونحن اليوم نعيد بنائه من جديد ليستوعب احتياجات المواطنين وهناك العديد من المنظمات ساهمت ودعمت هذا القطاع ونكن لها كل التقدير.

من جهته اشار الدكتور ناصر سالم حليس ان مستشفى ابن خلدون العام سيشهد خلال الايام القادمة مخيم طبي لجراحة العظام سيستفيد منه ابناء المحافظة يهدف الى اجراء العديد من العمليات الجراحية في العظام وسيكون مجاني ويتضمن ايضا العلاج بعد العملية .