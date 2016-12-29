عدن : حفل تخرج لأول دفعة من لواء قوات مكافحة اﻻرهاب

صورة من حفل التخرح يوم الخميس

شهدت مدينة عدن صباح اليوم الخميس حفل خطابي وعرض عسكري مهيب بمناسبة تخرج عدد من الدفع الجديدة ﻻول لواء للقوات الخاصة ومكافحة اﻻرهاب

وفي الحفل الذي اقيم برعاية فخامة الرئيس المشيرعبدربة منصورهادي رئيس الجمهورية القائد اﻻعلى للقوات المسلحة وحضرة نائب رئيس الوزراء وزيرالداخلية اللواء حسين محمد عرب ومحافظ العاصمة عدن اللواء / عيدروس الزُبيدي

ونائب رئيس هيئة اﻻركان العامة اللواء الركن احمد سيف المحرمي ومساعد وزير الدفاع اللواء الركن عبدالقادر العمودي وقائد المنطقة الرابعة اللواء فضل حسن العمري وقائد لواء القوات الخاصة ومكافحة اﻻرهاب العميد الركن عادل علي بن علي هادي



القي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني الرئيس عبدربة منصور هادي الى المقاتلين الخريجين

مشيدآ بما شاهدة من مهارات وقدرات عالية اظهرها الخريجين ليس في العرض العسكري المهيب وحسب بل وفي تطبيقهم النظري والعملي اثناء تنفيد المهام بمداهمة اوكار اﻻرهاب واﻻجرام وتابع اللواء عرب قائلا تنتظركم مهام وطنية جسيمة للعمل جنبا الى جنب مع رجل الجيش الوطني واﻻمن لتثبيت وترسيخ دعائم اﻻمن واﻻستقرار في المناطق المحرره

كون هناك من يراهنو على فشل الشرعية وعلى راسهم المليشيات اﻻنقلابية الحو ثيين وصالح والذي سيسقط رهانهم واسقاط مشاريهم المدمره بفضل بطوﻻت وتضحيات ابطال الجيش الوطني والمقاومة ودعم قيادة التحالف العربي وعلى راسهم المملكة العربية السعودية واﻻمارات

من جانبة اشاد نائب رئيس هيئة اﻻركان العامة اللواء الركن احمد سيف المحرمي بمستوى التد ريب والتاهيل الذي وصل الية منتسبي لواء القوات الخاصة ومكافحة اﻻرهاب

مؤكداً انهم سيكونون صمام امان المستقبل مع رفاقهم في الجيش الوطني واﻻمن والمقاومة

الى ذلك اكد قائد لواء القوات الخاصة ومكافحة اﻻرهاب العميد الركن عادل علي هادي ان قيادة اللواء حرصت وطوال اﻻشهر الماضية من تكثيف التدريب والتاهيل للمجندين الجدد على التخصصات النظرية والعملية لمكافحة اﻻرهاب وتحمل هوﻻ كل الظروف حتى نجحو في تجاوز التحديات

وهم اليوم في جاهزية لتنفيذ المهمام والواجبات الامنية بكل كفاءة واقتدار

واقيم العرض العسكري الذي شارك فية الخريجين كما نفذو عدد من التمارين التطبيقية عن كيفية تنفيد المهام الخاصة بمداهمة اوكار اﻻرهاب بنجاح ودون خسائر ويعتبر هذاء اللواء اول لواء تم اعدادة وتاهلية من حكومة الشرعية لمكافحة اﻻرهاب

من محمد الجعبي