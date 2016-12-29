تحضيرية المؤتمر الحضرمي الجامع بالغربية تستضيف نخبة من أعضاء الوفد الحضرمي بجدة

ضمن الجهود المجتمعية الرامية إلى وحدة الصف الحضرمي والمتزامنة مع التحضيرات الجارية للمؤتمر الحضرمي الجامع استضاف الشيخ طارق بن علي بن محفوظ رئيس اللجنة التحضيرية بالمنطقة الغربية نخبة من المشائخ والأعيان المتواجدين في جدة مؤخرآ من قوام الوافد القادم من حضرموت إلى الرياض بدعوة كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية بحضور كوكبة من رؤساء وأعضاء لجان الغربية ورجالات حضرموت في المهجر .

وكان من أبرز ضيوف الوفد الشيخ الدكتور عبدالهادي التميمي الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء والشيخ سالم السعدي والشيخ عبدالله بن علي جابر ، حيث استهل اللقاء بكلمة ترحيبية موجزة للشيخ طارق رحب فيها بوفد المشائخ وجميع الحاضرين ، ثم تحدث المشائخ شارحين طبيعة زيارتهم للملكة مع بقية أعضاء الوفد مؤكدين أن لقاءآتهم الرسمية مع الأشقاء السعوديين كانت وستكون مبشرة بالخير للجميع وتميزت بالشفافية والوضوح وتطرقت لمجمل الأوضاع التي تشهدها الساحة في مجالات الأمن والمغتربين والخدمات العامة والتجارة ومنفذ الوديعة والمصابين والجرحى وغيرها . كما كشف المتحدثون النقاب عن لقاءآتهم مع الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء وكذلك مع زملائهم مشائخ الوفود الأخرى الزائرة للملكة من بقية المناطق .

وأكد المشائخ في كلماتهم على الجهود الحضرمية وأهمية الأتفاق على ماطرحته المملكة ودول التحالف من ضرورة قيام الأقاليم وحرصهم على التعجيل بتدشين أقليم حضرموت الذي يشمل حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى ، داعين إلى أن يقوم رجال الأعمال بأدوارهم المطلوبة في تعزيز الفرص الإقتصادية في مختلف جوانب الحياة . وقدم المشائخ شكرهم الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها اللامحدود لليمنيين وشروعها في تطبيق الأمل بعد عاصفة الحزم وكذا تشكيل لجنة خاصة من أجل إعمار اليمن . ودعا المشائخ الجميع إلى الإصطفاف وتوحيد الكلمة في إطار مجهودات الشرعية والتحالف ، كما تم التطرق لملامسة مؤتمر حضرموت الجامع مشددين على أن يبدأ المؤتمر من حيث انتهى الحوار الوطني حتى يضمن التوافق وأن تكون مخرجاته نابعة من جميع المرجعيات الوطنية والأقليمية والدولية .

وفي مداخلات للحضور تحدث الشيخ عبدالله الصافي باوزير ومجموعة من مستشاري لجنة المنطقة الغربية ورؤساء وأعضاء اللجان يتقدمهم البروفيسور والعالم الكيمائي الشهير محمد سعيد العمودي رئيس جامعة عدن الأسبق والشيخ يحيى جعفر باجري والأستاذ أبوبكر بن عبدالرحيم باوزير والعميد حسين باداهية والدكتور حسن عمر القثمي والمستشار عبدالله العمودي والأستاذ سعيد بامكراب الديني والإعلامي أنور الصيعري والأستاذ محمد بالفخر والأستاذ خالد بامشموس مدير قناة حضرموت الفضائية والإعلامي فؤاد التميمي من قناة عدن الشرعية والأستاذ رياض باشراحيل والأستاذ عقيل بالربيعة والأستاذ عبدالله بفلح والأستاذ عمر كشميم والأستاذ أبوبكر محمد باوزير والأستاذ محمد التميمي والأستاذ فايز الصيعري والمهندس حسين باراس وآخرين ..

وقد تركزت جميع المداخلات والتعقيبات على أهمية التوعية بالمؤتمر الحضرمي الجامع ووحدة الهم الاستراتيجي المستقبلي والمطالب الأساسية لحضرموت . وقد شكر الجميع الشيخ طارق علي بن محفوظ رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحضرمي الجامع بالمنطقة الغربية على مواصلة حسن الضيافة وحفاوة الإستقبال .

بينما أدار اللقاء الأستاذ عدنان أبوبكر بن عفيف سكرتير لجنة الغربية في أجواء سادتها روح الأخوة والتفاهم بين الجميع .

هذا وقد تناول المجتمعون الزيارة الحالية لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والوفد المرافق له لحضرموت شاكرين ومقدرين لفخامته القرارات التاريخية التي أصدرها وأثلجت صدور الجميع . كما خرج اللقاء بجملة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز ومواصلة العمل لخدمة حضرموت وأبنائها في الداخل والخارج ، ومن أبرز التوصيات تكرار ما تم توجيهه في بيانات سابقة من مناشادات ومواقف متعلقة بضرورة وحدة الصف وأن يكون المؤتمر الحضرمي الجامع مؤتمراً جامعاً قولاً وفعلاً وأن يتم منح الوقت الكافي لإعداده وتحضيراته وانعقاده وفقآ وما تتطلبه المرحلة وتفرضه الحاجة والمصلحة العليا لحضرموت الحاضر والمستقبل والمحبة والسلام .

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