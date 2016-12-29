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محافظ المهرة يستغرب طرح الإعلام لتسمية إقليم حضرموت .ويؤكد : فخامة الرئيس وجه بدعم الكهرباء وإنشاء جامعة خاصة للمهرة

الخميس 29 ديسمبر 2016 09:20 صباحاً
خاص / رشدي معيلي :

أبدى محافظ محافظة المهرة الشيخ محمد عبدالله كدة استغرابه مما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية المرئية والمقرؤة من تداول تسمية أقليم حضرموت على اللقاء الذي جمعهم ومحافظي محافظات حضرموت وشبوة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر يوم أمس الأربعاء الموافق 28 / 12 / 2016 م لمناقشة قضايا متعلقة بوضع المحافظات الشرقية وكيفية تفعيل المؤسسات الحكومية فيها وتطبيع الحياة ،  بحضور مجموعة من الوزراء ورؤساء بعض المؤسسات كمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والقادة العسكريين والأمنيين في المحافظات المعنية .

وأوضح المحافظ بأن موضوع تدشين الإقليم لم يناقش بشكل جدي ولم يكن هناك قرار أو ماشابه ،  وأتي ذكر الأقاليم في سياق حديث فخامة الرئيس عن طبيعة الأحداث وعن مخرجات المرجعيات الثلاث ،  وضرورة تحقيق الأقاليم والعمل في إتجاه ذلك مع مراعاة حق القضية الجنوبية المحورية ،  وكان الرئيس يطلق على إقليميا الإقليم الشرقي وليس إقليم حضرموت كما يشيع البعض ..  مضيفا : أبلغنا فخامة الرئيس بهذه الجزئية من حيث التنبيه وقد أرجع ذلك إلى التعاطي الإعلامي الخاطئ ،  وأنه يجب على الإعلامي أن يتحلى بالنزاهة ويكون ذو ذمة وأن ينقل الخبر كيفما حدث فعلا ،  لا أن يكتب ما يرغب بحدوثه هو.

وخرج لقاء  فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بمحافظي المحافظات الشرقية  بمخرجات مبهرة ، من شأنها أن تؤسس لعهد جديد مغاير عن ما سبقه .. تزامنا مع الإنتصارات التي تحققها جبهات الشرعية والتقدم العسكري الملحوظ ومن توجه فخامة الرئيس وإصراره وحرصه على ثبوت وترسيخ دعائم الدولة في المناطق المحررة والعمل على دعمها وتطويرها وحل مشاكلها .

وبيـــّن بن كدة إن فخامة الرئيس قد وجه  بأن يتم منذ بداية العام القادم توريد كل إيرادات المحافظات إلى حساب البنك المركزي في عدن وفي نفس الوقت على كل محافظة أن تضع لها موازنة محلية شاملة لقطاعات الدولة والمؤسسات الحكومية ورفعها للجهات المختصة لإعتمادها .. مضيفا :  ووجه فخامة الرئيس أيضا برفد المحافظات بميزانيات مجزية لمواجهة الظروف الخاصة في كل محافظة من تهريب ومكافحة الإرهاب وستتوفر هذه الميزانية من بداية العام القادم .

وأفاد محافظ المهرة الشيخ محمد عبدالله كدة بأن فخامة الرئيس أمر بتوفير (25) ميقا وات لحل مشكلة الكهرباء التي تعانيها المحافظة منذ وقت طويل ،  وكذلك وجه ببحث إنشاء جامعة خاصة بالمهرة من ثلاث كليات بإستحداث كليتين إلى جانب الكلية القائمة اليوم .. كما حث فخامة الرئيس على إستغلال ميناء خلفوت كميناء طبيعي ذو عمق جيد ليكون رديف ومساعد لميناء نشطون ..  وكذلك وجه بإنشاء لواء مشاة معزز في محافظة المهرة ليظم أبناء المحافظة الراغبين بالتجنيد ،  كما وجه فخامة الرئيس بتشغيل مطار الغيضة الدولي ليعود إلى نشاطه ويستقبل الرحلات المحلية والدولية .
كان هذا في اللقاء الخاص الذي جمع بن كدة بفخامة الرئيس لمناقشة أوضاع محافظة المهرة ..
  وقدم المحافظ شكره الجزيل لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي ولدولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر على ما وجهوا به لمصلحة المحافظة في ظل هذه الظروف الصعبة ،  وإن دل هذا على شي فأنما يدل على حرصهم لانتشال الوطن إلى بر الأمان وإلى واقع أفضل .


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محافظ المهرة يستغرب طرح الإعلام لتسمية إقليم حضرموت .ويؤكد : فخامة الرئيس وجه بدعم الكهرباء وإنشاء جامعة خاصة للمهرة
أبدى محافظ محافظة المهرة الشيخ محمد عبدالله كدة استغرابه مما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية المرئية والمقرؤة من تداول تسمية أقليم حضرموت على اللقاء الذي جمعهم




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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