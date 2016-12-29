الجيش اليمني يتقدم في بيحان وعسيلان بشبوة

في ثاني يوم من المعارك في محافظة شبوة جنوب اليمن، قتل 8 من مقاتلي التمرد الحوثي، فيما واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدمها في منطقتي بيحان وعسيلان، في حين تقوم وحدات هندسية بتمشيط المواقع المحررة بعد اندحار الميليشيات.

وقال قائد الـلواء 21 ميكا العميد جحدل حنش، الأربعاء إن هذه الانتصارات جاءت تـنفيذا للخطة المرسومة من القيادة السياسية والعسكرية والتحالف العربي.

وتأتي أهمية المواقع المحررة في كونها تقطع خطوط الإمدادات التي تغذّي الميليشيات الانقلابية، وإطباق الحصار عليها في الصفراء والمنقاش وسويداء.

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