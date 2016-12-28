المليشيات تجبر مواطني الشريجة على مغادرة مساكنهم
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 11:01 مساءً
كرش /عدن الغد /خاص:
كرش /عدن الغد /خاص:
أفادت مصادر محلية بمدينة الشريجة التابعة لمحافظة لحج والقريبة من بلدة كرش الحدودية شمال غربي محافظة لحج أفادت المصادر أن المليشيات قامت بتهجير مواطنين من مدينة الشريجة .
وأضافت المصادر أن المليشيات طلبت من أهالي مدينة الشريجة النزوح وترك منازلهم باعتبارها ساحة حرب حد زعمها.
ورجح مهتمون أن هذه الخطوة من شأنها زراعة مزيد من الألغام في مدينة الشريجة بهدف إعاقة تقدم المقاومة والجيش نحو مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز.
يذكر أن المليشيات كانت قد زرعت حقول ألغام كبيرة بين مدينتي الشريجة وكرش وكان آخر ضحايا تلك الألغام أحد مواطني مدينة الشريجة قبل يومين .
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