MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 28 ديسمبر 2016 09:33 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير رئيسة مجلس تنسيق نقابات التدريس : الإضراب سيعم الجامعات الحكومية مطلع الشهر
أخبار وتقارير

رئيسة مجلس تنسيق نقابات التدريس : الإضراب سيعم الجامعات الحكومية مطلع الشهر

الأربعاء 28 ديسمبر 2016 09:14 مساءً
(عدن الغد) خاص :

أكدت الدكتورة ابتسام الأصبحي رئيسة المجلس التنسيقي الأعلى لنقابات التدريس بالجامعات الحكومية بأن التصعيد سيعم كافة الجامعة الحكومية للمطالبة بصرف الرواتب.

 

وقالت في تصريح صحفي بأن المجلس أقر خطوات تصعيدية موحدة في الجامعات الحكومية ستبدأ من يوم الأحد القادم .

 

موضحة بأن هذه الخطوات ستبدأ برفع الشارات الحمراء والإضراب الجزئي حتى تصل للاضراب الشامل خلال اسبوع في حالة عدم تنفيذ مطالبهم .

 

وقالت بان مطالبهم تتمثل في صرف الرواتب المتأخرة وتصحيح ووقف كافة المخالفات الاكاديمية والادارية والمالية والافراج عن كافة المعتقلين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

 

وأوضحت الدكتورة أبتسام بأنهم اعلنوا عن هذه الخطوات التصعيدية قبل فترة زمنية كافية ، لإتاحة فرصة كافية للقائمين على الأمر بتدارك الموقف وتنفيذ مطالبهم التي قالت بأنها مشروعة وقابلة للتنفيذ وتنطلق من مبادئ حقوقية بحتة و من واقع دور النقابات في الدفاع عن حقوق منتسبيها.

 

لافتة إلى الوضع الذي بات يعشيه الأساتذة في الجامعات اليمنية ، وأنهم بعد صمود اسطوري لأربعة أشهر دون انقطاع عن تأدية واجبهم التدريسي ، " لكن الأن لم يعد بالإمكان أن يستمروا بتأدية هذا الواجب المقدس " حسب قولها.

 

مؤكدة بأنهم لم يعد أمامهم من خيار سوى التصعيد بعد أن بدأت الجامعات تلقائيا بدأت تصاب بالشلل وهو ما وضعهم امام واجب أخلاقي تجاه منتسبي نقابات التدريس بالدفاع عن حقوقهم.

 

ووجهت الدكتورة ابتسام رسالة للسلطات في عدن وصنعاء بتحمل مسئوليتهم ، واصفة دورهم تجاه أزمة الرواتب بالمخزي ، محذرة من المزايدة في هذه الأزمة معتبرة بانه ليس هناك من أمر " أعظم من أن يهدد الإنسان بقوت يومه ولقمة عيش أولاده " حسب تعبيرها.

 

مضيفة بالقول : إذا جاع القائمين على الأمر في شمال الوطن وجنوبه ، وأعادوا كل ما تم صرفه لهم من أرصدة و سيارات وبيوت من الدولة الى الخزينة العامة حينها قد نلتمس لهم العذر ، وفيما عدا ذلك فسيكونوا هم من خانوا الوطن والشعب وتاجروا بمعانته.


المزيد في أخبار وتقارير
رئيسة مجلس تنسيق نقابات التدريس : الإضراب سيعم الجامعات الحكومية مطلع الشهر
أكدت الدكتورة ابتسام الأصبحي رئيسة المجلس التنسيقي الأعلى لنقابات التدريس بالجامعات الحكومية بأن التصعيد سيعم كافة الجامعة الحكومية للمطالبة بصرف
وزير التعليم العالي يلتقي نظيره السعودي
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، مع وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز آفاق التعاون
لقاء موسع بحوطة لحج يناقش قضية المعتقلين ودمج أفراد المقاومة الجنوبية في الاجهزة الامنية
تداعى العديد من الشخصيات الاجتماعية وأهالي المعتقلين وأفراد من المقاومة الجنوبية لعقد لقاء موسع لتدارس فيه العديد من القضايا التي تهم ابناء المحافظة عامة والحوطة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قوات أمنية يقودها مدير امن عدن تنهي أعمال بسط على أراضي المنطقة الحرة بمنطقة الحسوة
مشروب كحولي فاسد بمناسبة الميلاد يقتل 23 في بلدة باكستانية
منسقية سياسية بالبيضاء توضح حول شاحنة الأسلحة التي تفجرت بابين
قوات الشرعية تقول انها أسرت حمار موال لقوات صالح بجبهة نهم وتؤكد انه تحول لصالح الجيش الوطني (فيديو)
جندي من امن لحج يقتل احد منتسبي الحزام الامني بعدن
مقالات الرأي
أحياناً، وفي مناسبات معينة، تلصق في أذهاننا كلما ت قالها أشخاص عابرون في حياتنا. تظل تلك الكلمات في عمق
عندما يذكر اسم اللواء القائد فرج سالمين البحسني في اي محفل بحضرموت يشتعل المكان تصفيقا وتمجيدا واحتفاءا بهذا
وجود اليهود في اليمن عامة وعدن خاصة قديم، ويعتبرون من أقدم الطوائف اليهودية في العالم، ويلقب يهود اليمن
يعيد تحرير منطقة بيحان في محافظة شبوة من تحالف صالح والحوثي – وهي من المناطق الجنوبية القليلة التي ما زالت
يعتبر  نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن خطوة إيجابية لضبط  النقد المحلي والأجنبي الذي عبث  به
اوردت الزميلة(عدن الغد) خبرين الاول نشرته يوم السبت 24/ديسمبر/2016م عنوانه ((قيادات سعودية رفيعة تلتقي سلاطين من
هناك ارقام مرعبة صدرت عن منظمات انسانية دولية عدة على معرفة بما يدور في اليمن. تُجمع هذه المنظمات الانسانية،
تشتو الصدق .. لا غرابة ولا عجب في ان ( الجماعة ) عفاش والحوثي ومن لف لفهم دوما ينتصرون على الجنوب وتكون لهم
لقد آن الأوان اليوم لعمل وطني صادق ومخلص ، لوضع الأمور في نصابها لاستكمال النصر على الانقلابيين ، ولضمان وضع
طالعت صحيفة ((عدن الغد)) في عددها الصادر يوم الاحد 25/ديسمبر/2016م  ورد في الصفحة (2) ان نيابة عدن تطالب مدير امن
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبروك الماجستير
مبارك الزواج
وفيات
وكيل محافظة لحج يبعث برقية عزاء لأسرة الإعلامي فضل علي ملك
وزير الشباب والرياضة يعزى بوفاة شقيقة الاستاذ احمد القعطبي

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2016