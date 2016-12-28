لقاء موسع بحوطة لحج يناقش قضية المعتقلين ودمج أفراد المقاومة الجنوبية في الاجهزة الامنية

تداعى العديد من الشخصيات الاجتماعية وأهالي المعتقلين وأفراد من المقاومة الجنوبية لعقد لقاء موسع لتدارس فيه العديد من القضايا التي تهم ابناء المحافظة عامة والحوطة وتبن خاصة في جانب دمج افراد المقاومة في الامن وقضية المعتقلين من ابناء المدينه بحضور القيادي في المقاومة بمحافظة لحج عواد الشلن وممثلين عن المجلس الاهلي لمدينه الحوطة وقيادات من الحراك الجنوبي وعدد من اهالي المعتقلين والقائد طارق عبد الجليل ردمان .

وفي اللقاء اكد المجتمعون وقوف ابناء الحوطة مع كافة الاجراءات التي تهدف الى بسط الامن والأمان في المدينه وضواحيها مؤكدين ان تضحيات الشهداء في حرب تحرير المدينه من المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لن تذهب هدر مجددين التأكيد على ان ابناء المدينة مع الامن والأمان .

وخلال اللقاء تطرق العديد من الحاضرين الى الاشكاليات التي يعاني منها ابناء المدينة خاصة في جانب ادماج افراد المقاومة في الامن وعدم استيعابهم حتى اللحظة رغم كافة الاجراءات التي اقدمت عليها العديد من الجهات الامنية ورفع الكشوفات واعتماد افراد المقاومة في الامن الا ان هناك حسب قولهم من يسعى الى تهميش دور ابناء الحوطة رغم ما قدموه من بطولات في ساحات القتال ضد المليشيات .

كما اكد المجتمعون على ضرورة اطلاق سراح الاسرى المعتقلين منذ اكثر من ثلاثة اشهر دون ذنب يذكر مطالبين بالتحقيق مع المعتقلين وتحويلهم الى السلطات القضائية لاستكمال الاجراءات ومحاسبة من ثبت تورطه في أي اعمال شهدتها المدينة وتقديمه للعدالة ليقول القضاء كلمته شاكرين في نفس الوقت للجهود التي تبذلها السلطة المحلية في هذا الجانب في متابعه قضية المعتقلين مع الجهات المختصة .

هذا وطالب المجتمعون السلطات المحلية بالمحافظة ممثلة بالدكتور ناصر الخبجي بوضع لحل لإفراد المقاومة الجنوبية واستكمال الاجراءات المتبقية لقيدهم في قوام الاجهزة الامنية ومتابعه قضية السجناء المعتقلين من ابناء مدينة الحوطة وضواحيها .