قوات الشرعية تقول انها أسرت حمار موال لقوات صالح بجبهة نهم وتؤكد انه تحول لصالح الجيش الوطني (فيديو)
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 05:37 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
قالت قوات الشرعية التي تقاتل بجبهة نهم القريبة من العاصمة اليمنية صنعاء انها ضبطت حمار موال لقوات صالح والحوثيين .
وبحسب تقرير اخباري بثته قناة سهيل التابعة لحزب الاصلاح فقط تم ضبط المقاتلون الحمار وهو يقوم باعمال عسكرية لصالح قوات صالح .
وفي التسجيل المرئي يظهر عدد من الجنود وهم يمسكون بحمار ويقولون للمذيع ان الحمار "عفاشي" وانه من ضمن اسرى المعركة .
ويضيف احد الجنود بالقول :" هذا حمار عفاشي واسرناها لكننا فرمتناه علينا .
ويتحدث المذيع لاحقا مؤكدا ان حتى الحمير صارت تحت سيطرة الجيش الوطني .
تعليقات القراء
237455
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الأربعاء 28 ديسمبر 2016
ناصح | الجنوب العربي
بالطبل والبسباس والحمار العميل .... تحررت صنعاء بلا حاشد أو بكيل....
237455
[2] وقالك شا نحرر تعزز
الأربعاء 28 ديسمبر 2016
سالم بن جوفان | يريم
استخفاف في العقول لك الله ياتعز
237455
[3] انها السخريه بعينها
الأربعاء 28 ديسمبر 2016
شنفر الجابري | حضرموت ... الوادي والصحراء
حتى الحمير اصبحت مخابرات تبع عفاش انها سخريه ياناس هل هذا الكلام يدخل العقل .... هذه علامات الفشل الذريع لدى حكومة الشرعيه الخائبه والمريضه
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها