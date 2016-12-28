قوات الشرعية تقول انها أسرت حمار موال لقوات صالح بجبهة نهم وتؤكد انه تحول لصالح الجيش الوطني (فيديو)

قالت قوات الشرعية التي تقاتل بجبهة نهم القريبة من العاصمة اليمنية صنعاء انها ضبطت حمار موال لقوات صالح والحوثيين .

وبحسب تقرير اخباري بثته قناة سهيل التابعة لحزب الاصلاح فقط تم ضبط المقاتلون الحمار وهو يقوم باعمال عسكرية لصالح قوات صالح .

وفي التسجيل المرئي يظهر عدد من الجنود وهم يمسكون بحمار ويقولون للمذيع ان الحمار "عفاشي" وانه من ضمن اسرى المعركة .

ويضيف احد الجنود بالقول :" هذا حمار عفاشي واسرناها لكننا فرمتناه علينا .

ويتحدث المذيع لاحقا مؤكدا ان حتى الحمير صارت تحت سيطرة الجيش الوطني .

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