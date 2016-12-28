أكد مسؤول في الخارجية اليمنية أن الحكومة الشرعية تتعامل بإيجابية مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وجهود السلام التي يبذلها في إطار مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

وأوضح المسؤول لقناة "العربية" أن الحكومة تطالب بخارطة طريق تؤسس لسلام دائم ينهي الانقلاب أولاً، وتقوم على أساس انسحاب الميليشيات، وتسليم السلاح، وإخلاء مؤسسات الدولة، وإطلاق سراح المختطفين، ومن ثم الانتقال إلى الشق السياسي.

وأضاف أن العملية السياسية لابد أن تُستأنف من حيث انتهت عشية الانقلاب على الشرعية، وأن تُستكمل وفقاً لبنود المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

المزيد في أخبار وتقارير الحكومة الشرعية تطالب بخارطة طريق تؤسس لسلام دائم ينهي الانقلاب أكد مسؤول في الخارجية اليمنية أن الحكومة الشرعية تتعامل بإيجابية مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وجهود السلام التي يبذلها في إطار مرجعيات الحل خصروف: عملية عسكرية لتطويق صنعاء وحصار الانقلابيين كشف مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اليمني اللواء محسن خصروف، أن المقاومة الشعبية وقوات الشرعية على وشك عزل فرضة نهم كاملة عن صنعاء وطرق إمداد مليشيات للواء الركن أحمد المحرمي: محاكمة الانقلابيين في 2017 كشف نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن أحمد سيف المحرمي، عن قرب انتهاء التحضيرات لاستئناف عمل أجهزة القضاء لمحاكمة العناصر الإرهابية والانقلابية، بعد أن