كشف مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اليمني اللواء محسن خصروف، أن المقاومة الشعبية وقوات الشرعية على وشك عزل فرضة نهم كاملة عن صنعاء وطرق إمداد مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.





وقال اللواء خصروف في تصريح لصيحفة "المدينة" السعودية الأربعاء "إن مركز مديرية نهم الجديد شرق العاصمة اليمنية صنعاء المختطفة من قبل الانقلابين أصبح في مرمى نيران البنادق وليس رشاشات الجيش الوطني والمقاومة".



وأضاف: "تتوالي الانتصارات في جبهة نهم يوازيها انشقاقات في صفوف الانقلابيين وقد انضم أخيراً قيادي كبير بالحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح وهو العقيد علي عبدالله مقطيب وجرى توثيق انضمامه بالصوت والصورة وتم نشره عبر وسائل الاعلام المحلية ومواقع دائرة التوجيه المعنوي والجيش في مواقع التواصل الاجتماعي".



وأشار اللواء إلى أنه تم الدخول إلى سد العقران ومحلي ووادي محلي، مؤكداً أن العميلة المقبلة ستكون صوب نقيل بن غيلان الموقع الاستراتيجي الذي يطل على معسكر الفريجة والصمع وارحب وبني الحارث وبني حشيش وبني مطر ومطار صنعاء الدولي وهو يعتبر مربط الفرس لسقوط صنعاء بيد الشرعية وتطهيرها من مليشيات الحوثي الانقلابية وفلول المخلوع صالح.



ونوه إلى أنه تم العثور على أسلحة قاذفات صاروخية ومضادات للدروع إيرانية الصنع إلى جانب مقتل وأسر العشرات من الانقلابيين في معارك التحرير.

المزيد في أخبار وتقارير خصروف: عملية عسكرية لتطويق صنعاء وحصار الانقلابيين كشف مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اليمني اللواء محسن خصروف، أن المقاومة الشعبية وقوات الشرعية على وشك عزل فرضة نهم كاملة عن صنعاء وطرق إمداد مليشيات للواء الركن أحمد المحرمي: محاكمة الانقلابيين في 2017 كشف نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن أحمد سيف المحرمي، عن قرب انتهاء التحضيرات لاستئناف عمل أجهزة القضاء لمحاكمة العناصر الإرهابية والانقلابية، بعد أن الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية بمأرب بدأ الجيش الوطني الموالي للشرعية في اليمن، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين. وقالت مصادر محلية "إن العملية العسكرية تستهدف