للواء الركن أحمد المحرمي: محاكمة الانقلابيين في 2017
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 11:53 صباحاً
عدن(عدن الغد)وكالات:
عدن(عدن الغد)وكالات:
كشف نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن أحمد سيف المحرمي، عن قرب انتهاء التحضيرات لاستئناف عمل أجهزة القضاء لمحاكمة العناصر الإرهابية والانقلابية، بعد أن تعرضت قاعدة بياناتها للتدمير والحرق على أيدي الميليشيات، مشيراً إلى أن أجهزة القضاء ستبدأ عملها مطلع عام 2017.
وأوضح المحرمي، أن الجيش انتقل من الدفاع إلى الهجوم في كل الجبهات ويحقق نجاحات كبيرة، لافتاً إلى تحضيرات لعمليات واسعة للقضاء على الحوثيين والنفوذ الإيراني، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.
وأكد توالي الانشقاقات في صفوف الميليشيات الانقلابية، سواء الحوثيين أو الحرس الجمهوري، لكن الجيش الوطني لا يعطي أهمية لأي انشقاق، ويحصر ثقته في قواته والمقاومة الشعبية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها