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منسقية سياسية بالبيضاء توضح حول شاحنة الأسلحة التي تفجرت بابين

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 11:49 مساءً
البيضاء (عدن الغد) خاص:

                        

اصدرت منسقية أحرار البيضاء  (ماض) بيانا حول شاحنة الأسلحة التي تفجرت بالعرقوب يوم الاثنين .

ولاهمية البيان تنشر "عدن الغد" نصه كما ورد

 

بيان صادر عن حادثة العرقوب محافظة أبين

 

 

تابعت منسقية أحرار البيضاء  (ماض) تداعيات الحادثة التي وقعت يوم أمس الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2016م الساعة ال 4 عصراً وهي حادث انقلاب سيارة نوع دينا كانت حمولتها شحنة من الذخائر المتنوعة للأسلحة المتوسطة وكانت بشكل مخفية مغطاة باكياس من الدقيق والبطانيات . 

 

إن الأخبار التي نشرت عن تلك الحادثة والكشف عن الحموله التي كانت موجودة بشكل مخفية تدع مجالاً لشك والريبة و هواجس الخوف تحوم في منطقة الحادث بسبب الطريقة التي تمت نقلها واخفائها . وإذ نحن في منسقية أحرار البيضاء لا نلوم تلك الأقلام و المواقع الاخبارية التي تصدرت في نشر الواقعه وبما تحمله تحليلات و احتمالات والضنون عن ملابسات الحادثة ومن الذين يقفون ورائها . خصوصاً عندما تكون العملية التي تم نقل تلك الذخائر بطريقة لا يتفق العقل معها من حيث الشكل والمضمون .  برغم أن تلك الشحنة خرجت بطريقة رسمية وتحمل تصريحات مرور لجميع السلطات المحلية و الأمنية حتى وصولها إلى مكان تواجد المقاومة الشعبية لمحافظة البيضاء المستفيد من هذه الذخائر بدعم من السلطات الحكومية في محافظة مأرب مركز عاصمة إقليم سبأ كما هو معروف من قبل الحكومة الشرعية . 

 

إن منسقية أحرار البيضاء  (ماض) تحمل المسؤولية الكاملة كل التداعيات التي نتجت عن الحادث وتسببت محافظة البيضاء وابنائها الشرفاء وأبطال مقاومتها الباسلة إلى الإساءة و المسألة بسبب تصرفات السلطة المحلية والأمنية أولاً و آخرا الممثلة بمحافظ المحافظة ومدير أمنها .

 

وكما  أننا نحمل المسؤولية الاخلاقية قيادات الأحزاب السياسية التي دائماً وابدأ تتدخل في شؤون السلطتين المحلية والأمنية و مقاومتها بالمحافظة ، مما تقوم به من أعمال فردية ارتجالية حمقاء لا ترتقي بسمعة أبناء البيضاء الشرفاء .

 

المجد والخلود لشهداء

الشفاء العاجل للجرحى

والخزي والعار لمن يحاولون الإساءة للبيضاء وابنائها .. 

 

صادر عن  ..

منسقية أحرار البيضاء  (ماض)

27 ديسمبر 2016م


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منسقية سياسية بالبيضاء توضح حول شاحنة الأسلحة التي تفجرت بابين
                         اصدرت منسقية أحرار البيضاء  (ماض) بيانا حول شاحنة الأسلحة التي تفجرت بالعرقوب يوم الاثنين . ولاهمية البيان تنشر
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