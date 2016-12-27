السفير مارم يُستقبل الوزير نائف البكري في القاهرة

استقبل سعادة الدكتور/ محمد علي مارم سفير بلادنا في جمهورية مصر وأعضاء البعثة الدبلوماسيه اليمنية بالقاهرة الاستاذ/نائف البكري وزير الشباب والرياضةً اليوم الثلاثاء 27ديسمبر 2016م.

وخلال اللقاء قدم الوزير البكري للدكتور محمد مارم التهاني والتبريكات على ثقة القيادةً السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لاختياره سفيرا لليمن في هذا البلد الكبير والعريق "مصر العروبة" الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع بلادنا وعلى الصعد السياسية والثقافية والتعليمية والشبابية.

واستعرض البكري اوجة التعاون اليمني المصري في مجال الشباب والرياضة وأبدى استعداد الوزارة لدعم أنشطة الجالية اليمنية الرياضية والشبابية في مصر..، مؤكدا ان الشباب والطلاب هم عماد الحاضر والمستقبل.

من جانبه تطرق السفير/محمد علي مارم للجهود التي تبذلها السفارة اليمنية في القاهرة لإيجاد الحلول لمشكلات الطلاب والمواطنين اليمنييين وخاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية للطلاب والمنزلين والموقفين ومقاعد التبادل الثقافي وإمكانية زيادتها من خلال الجامعات المختلفة.

وخلال اللقاء أكد السفير مارم والوزير البكري على اهمية زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة الى جمهورية مصر العربية في اقرب فرصة ممكنة للوقوف مباشرة أمام القضايا المتعلقة بوزارة التعليم العالي بوصفها الجهة الرسمية الاولى للابتعاث الخارجي.

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