قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمرا صحفيا إنه لا حدود لإنفاق المملكة من أجل الدفاع عن حدودها وأراضيها، وفي مساندة الأشقاء في اليمن، مؤكدًا أن المملكة ستدفع بكل قدراتها عن ذلك، وجاء ذلك في معرض رده على سؤال إحدى الصحافيات، التي سألت عن مدى تكلفة الحرب في اليمن من ميزانية المملكة العربية السعودية ٢٠١٧م .

وكان وزير المالية قد تحدث –قبل قليل- في مؤتمر صحفي عن الإصلاحات التي تعمل عليها السعودية، وعن برنامج التوازن المالي، وعن عدد مجموعة أسئلة حول الإصلاحات، وُجهت له ولوزير الطاقة ووزير التجارة والاستثمار ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

المزيد في أخبار وتقارير السيدة مريم العبدلي : السلطة المحلية بلحج حريصة على استكمال كافة الترتيبات لإقامة اربعينية السلطان الثائر أكدت السيدة مريم بنت صالح مهدي العبدلي ان اللقاء الذي جمعها بمحافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي ونائبة الاخ عوض بن عوض الصلاحي كان ايجابي ويعبر عن مدى حرص السلطة وزير المالية السعودي: المملكة ستدفع بكل قدراتها المالية من أجل أراضيها ومساندة الاشقاء في اليمن قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمرا صحفيا إنه لا حدود لإنفاق المملكة من أجل الدفاع عن حدودها وأراضيها، وفي مساندة الأشقاء في اليمن، مؤكدًا أن المملكة جنوبيون يتعرضون للضرب واطلاق الرصاص بمأرب بعد مطالبتهم بصرف مرتباتهم تعرض جنوبيون ذهبوا لاستلام مرتباتهم يوم الثلاثاء للضرب والتعدي بإطلاق الرصاص فوقهم من قبل حراسة لجنة صرف المرتبات بمأرب . وقال أحد أبناء ردفان مبلغاً أنه ومعه عدد