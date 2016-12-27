وزير المالية السعودي: المملكة ستدفع بكل قدراتها المالية من أجل أراضيها ومساندة الاشقاء في اليمن
وزير المالية السعودي
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 07:32 مساءً
عدن الغد/ متابعات:
عدن الغد/ متابعات:
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمرا صحفيا إنه لا حدود لإنفاق المملكة من أجل الدفاع عن حدودها وأراضيها، وفي مساندة الأشقاء في اليمن، مؤكدًا أن المملكة ستدفع بكل قدراتها عن ذلك، وجاء ذلك في معرض رده على سؤال إحدى الصحافيات، التي سألت عن مدى تكلفة الحرب في اليمن من ميزانية المملكة العربية السعودية ٢٠١٧م .
وكان وزير المالية قد تحدث –قبل قليل- في مؤتمر صحفي عن الإصلاحات التي تعمل عليها السعودية، وعن برنامج التوازن المالي، وعن عدد مجموعة أسئلة حول الإصلاحات، وُجهت له ولوزير الطاقة ووزير التجارة والاستثمار ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
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