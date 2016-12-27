تعرض جنوبيون ذهبوا لاستلام مرتباتهم يوم الثلاثاء للضرب والتعدي بإطلاق الرصاص فوقهم من قبل حراسة لجنة صرف المرتبات بمأرب .

وقال أحد أبناء ردفان مبلغاً أنه ومعه عدد من أبناء المحافظات الجنوبية تعرضوا للضرب بالهراوات وإطلاق النار من فوق رؤوسهم في محافظة مارب عندما ذهبوا لاستلام الرواتب، مضيفاً أن هذا الاعتداء جاء عندما فوجئوا بعدم وجود أسمائهم ومطالبتهم للجنة بصرف معاشاتهم .

وأضاف أن أحد أعضاء لجنة الصرف رد عليهم ومتهجماً بكلام غاضب :"ماذا جاء بكم إلى هنا ما فيش لكم رواتب سيروا عدن".

المزيد في أخبار وتقارير جنوبيون يتعرضون للضرب واطلاق الرصاص بمأرب بعد مطالبتهم بصرف مرتباتهم تعرض جنوبيون ذهبوا لاستلام مرتباتهم يوم الثلاثاء للضرب والتعدي بإطلاق الرصاص فوقهم من قبل حراسة لجنة صرف المرتبات بمأرب . وقال أحد أبناء ردفان مبلغاً أنه ومعه عدد لملس : بيحان تسجل انتصارها الأكبر وصف محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس التقدم الكبير للمقاومة الجنوبية والجيش الوطني بمديريات بيحان الثلاث يوم الثلاثاء بالانتصار الاكبر . وقال لملمس في تصريح كلية التربية صبر بلحج تتسلم تجهيزات مكتبية مقدمة من دولة الكويت الشقيق ( حملة الكويت الى جانبكم ) في اطار حملة الكويت الى جانبكم و مشروع اعادة تأهيل كلية التربية صبر من قبل دولة الكويت الشقيق تسلم نائب عميد الكلية للشؤون الاكاديمية الدكتور غسان عبد الواحد