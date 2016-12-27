وصف محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس التقدم الكبير للمقاومة الجنوبية والجيش الوطني بمديريات بيحان الثلاث يوم الثلاثاء بالانتصار الاكبر .

وقال لملمس في تصريح لصحيفة "عدن الغد"ان هذا النصر ماكان له ان يتحقق لو لا التضحيات التي قدمها كافة ابناء شبوة في الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية .

واكد لملس ان بيحان سجلت بانتصارها اليوم تحولا كبير في موازين الحرب في اليمن .

ودعا لملس ابناء شبوة كافة لتوحيد صفوفهم .

المزيد في أخبار وتقارير جنوبيون يتعرضون للضرب واطلاق الرصاص بمأرب بعد مطالبتهم بصرف مرتباتهم تعرض جنوبيون ذهبوا لاستلام مرتباتهم يوم الثلاثاء للضرب والتعدي بإطلاق الرصاص فوقهم من قبل حراسة لجنة صرف المرتبات بمأرب . وقال أحد أبناء ردفان مبلغاً أنه ومعه عدد لملس : بيحان تسجل انتصارها الأكبر وصف محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس التقدم الكبير للمقاومة الجنوبية والجيش الوطني بمديريات بيحان الثلاث يوم الثلاثاء بالانتصار الاكبر . وقال لملمس في تصريح كلية التربية صبر بلحج تتسلم تجهيزات مكتبية مقدمة من دولة الكويت الشقيق ( حملة الكويت الى جانبكم ) في اطار حملة الكويت الى جانبكم و مشروع اعادة تأهيل كلية التربية صبر من قبل دولة الكويت الشقيق تسلم نائب عميد الكلية للشؤون الاكاديمية الدكتور غسان عبد الواحد