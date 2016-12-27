في اطار حملة الكويت الى جانبكم و مشروع اعادة تأهيل كلية التربية صبر من قبل دولة الكويت الشقيق تسلم نائب عميد الكلية للشؤون الاكاديمية الدكتور غسان عبد الواحد يوم الثلاثاء عدد من الاجهزة. الالكترونية والتي شملت ثلاثة اجهزة كمبيوتر مكتبي وآلتي تصوير للمستندات حديثة بحضور نائب العميد للشؤون الطلابية الدكتور محمد سالم والدكتور امين العلياني المنسق العام للمحافظة لدى المنظمات الدولية وعدد من قيادات الكلية مقدمة من دولة الكويت الشقيق في اطار حملة الكويت الى جانبكم.

وخلال عملية التسليم شكر نائب العميد للشؤون الاكاديمية الدكتور غسان عبد الواحد عباد الاشقاء في دولة الكويت على تبنيها اعادة تأهيل كلية التربية بعد الدمار الذي تسببت فيه الحرب وطال العديد من اقسامها ما ادى الى اعاقة العملية التعليمة خاصة الجانب التطبيقي.

مشيدا بالجهود الذي تبذلها الكويت لإعادة تطبيع الحياة الى سابق عهدها في مختلف المجالات وهذا ليس بالغريب عليها فقد رافقنا اخوتنا الكويتيون في مختلف المراحل في السلم قبل الحرب ولهم بصمات في العديد من المناطق في محافظة لحج مازالت تشهد على عمق العلاقة وتجذرها ولن ينسى ابناء محافظة لحج هذه المواقف التي ترسخ العلاقات الاخوية الاصيلة.

المزيد في أخبار وتقارير جنوبيون يتعرضون للضرب واطلاق الرصاص بمأرب بعد مطالبتهم بصرف مرتباتهم تعرض جنوبيون ذهبوا لاستلام مرتباتهم يوم الثلاثاء للضرب والتعدي بإطلاق الرصاص فوقهم من قبل حراسة لجنة صرف المرتبات بمأرب . وقال أحد أبناء ردفان مبلغاً أنه ومعه عدد لملس : بيحان تسجل انتصارها الأكبر وصف محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس التقدم الكبير للمقاومة الجنوبية والجيش الوطني بمديريات بيحان الثلاث يوم الثلاثاء بالانتصار الاكبر . وقال لملمس في تصريح كلية التربية صبر بلحج تتسلم تجهيزات مكتبية مقدمة من دولة الكويت الشقيق ( حملة الكويت الى جانبكم ) في اطار حملة الكويت الى جانبكم و مشروع اعادة تأهيل كلية التربية صبر من قبل دولة الكويت الشقيق تسلم نائب عميد الكلية للشؤون الاكاديمية الدكتور غسان عبد الواحد