السعودية تعلن عن حجم المساعدات المقدمة لليمن بـ456 مليون دولار أمريكي

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة أن قيمة المساعدات المقدمة من المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى اليمن، 456 مليون دولار أمريكي، وتنوعت المشروعات التي نفذها المركز في اليمن ومجموعها 98 مشروعاً، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 62 مليون مواطن يمني.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها اليوم – الثلاثاء-، إن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جاء بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليعكس صورة مشرقة لما تقدمه المملكة للمجتمع الدولي من جهود كبيرة تسهم في رفع معاناة الإنسان والمحافظة على حياته وكرامته، وامتداداً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يأمر بإغاثة الملهوف والمحافظة على حياة الإنسان دون أي تمييز عرقي أو ديني.

وكان أول قرار لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، عند تأسيس المركز، هو تخصيص مليار ريال لمساعدة الأشقاء في اليمن، بما يؤكد مواصلة المملكة لنهجها الأصيل والراسخ في مجال العمل الإغاثي والإنساني لكل الدول الشقيقة والصديقة والبشرية بأسرها، وحماية حق الإنسان في الحياة والأمن والغذاء والصحة.

وشملت تلك المشروعات في اليمن مجالات الصحة، والمياه والإصحاح البيئي، والتغذية، والاتصالات في حالات الطوارئ، والخدمات اللوجستية، ودعم التنسيق في العمليات الإنسانية. كما شملت مشروعات المركز مجالات التعليم، والحماية، والتعافي المُبكر، بالإضافة إلى ما تم تقديمه في مجالات الإيواء، والأمن الغذائي، وإدارة وتنسيق المُخيمات.

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