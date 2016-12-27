نفى القائد في المقاومة الجنوبية بمديريات بيحان الحسن العقيلي أي مشاركة حقيقية لقوات اللواء 26 في معارك تحرير بيحان يوم الثلاثاء .

وقال في تصريح لصحيفة "عدن الغد"" :" سيطرنا على الساق ومنعنا اي مشاركة للوا الشمالي 26 وندعو ابناء الجنوب للزحف لتعزيز الجبهات

وأكد القائد الميداني في المقاومة الجنوبية بمديريات بيحان الشيخ الحسن العقيلي بان الأخبار المتداولة عن مشاركة قوه من اللواء 26 الشمالي في تحرير منطقة الساق ببيحان لا أساس لها من الصحة وان القوه المسيطرة على المنطقة هي تابعة للمقاومة الجنوبية وان أطقم اللواء 26 منعت من قبل المقاومة الجنوبية من دخول الحدود الجنوبية

وقال العقيلي لدينا القدرة لتحرير بلادنا كاملة ونحن في طريقنا إلى منطقة الصفحة ، ودعا العقيلي أبناء الجنوب للزحف من كل المناطق لتعزيز الجبهات في بيحان لطرد الغزاة داعيا وسائل الإعلام لتحري المصداقية في نقل الأخبار.

المزيد في أخبار وتقارير القس الهندي المختطف أثناء الهجوم على دار رعاية المسنين في عدن ينتقد تراخي بلاده في الإفراج عنه قالت الهند انها "لن تدخر جهداً" للإفراج عن قس كاثوليكي خطف في عدن، بعد ظهور شريط فيديو على الشبكات الاجتماعية يظهر فيه وهو يطلب المساعدة.وخُطف القس الهندي توماس العقيلي : لامشاركة فعلية للواء 26 في عمليات التحرير ببيحان نفى القائد في المقاومة الجنوبية بمديريات بيحان الحسن العقيلي أي مشاركة حقيقية لقوات اللواء 26 في معارك تحرير بيحان يوم الثلاثاء . وقال في تصريح لصحيفة "عدن الغد"" القوات الجنوبية تستجيب لجهود وساطة عفو عام بشبوة استجابت القوات الجنوبية في شبوة لوساطة قادتها زعامات قبيلة في شبوة لجهود العفو العام عن المنصرين لجماعة الحوثي في بيحان. وقالت مصادر قبيلية لـ(عدن الغد) إن وساطة

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