استجابت القوات الجنوبية في شبوة لوساطة قادتها زعامات قبيلة في شبوة لجهود العفو العام عن المنصرين لجماعة الحوثي في بيحان.

وقالت مصادر قبيلية لـ(عدن الغد) إن وساطة قبلية قامت بها زعامات قبلية هدفت الى العفو العام عن المناصرين للحوثيين في بلدة بيحان بشبوة.. مؤكدة ان القوات الجنوبية استحابة ورحبت بتلك الجهود.

وقالت المصادر ان الهدف من الوساطة هو تأمين حياة واسر من كانوا يناصرون الميليشيات الانقلابية التي تم دحرها الثلاثاء من البلدة الجنوبية.

المزيد في أخبار وتقارير القوات الجنوبية تستجيب لجهود وساطة عفو عام بشبوة استجابت القوات الجنوبية في شبوة لوساطة قادتها زعامات قبيلة في شبوة لجهود العفو العام عن المنصرين لجماعة الحوثي في بيحان. وقالت مصادر قبيلية لـ(عدن الغد) إن وساطة المقاومة ببيحان تتقدم واسرى من ميليشيا الحوثي قال مصدر في قيادة المقاومة الجنوبية ببيحان ان المقاومة تمكنت فجر يوم الثلاثاء من اسر اكثر من 14 من عناصر ميليشيا الحوثي عقب هجوم مباغت نفذته قوات المقاومة في المنطقة لقور : جعفر محمد سعد هو قائد معركة تحرير (عدن) وقناة الجزيرة سقطت في فخ (الإخوان) قال المحلل السياسي الجنوبي د. حسين لقور بان اللواء جعفر محمد سعد كان هو قائد معركة تحرير عدن موجها انتقادات لقناة الجزيرة القطرية . وقال لقور معلقا على حديث حول من هو