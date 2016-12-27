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المقاومة ببيحان تتقدم واسرى من ميليشيا الحوثي

صورة وزعتها المقاومة ببيحان وقالت انها لعناصر من ميليشيا الحوثي الذين تم اسرهم بمعارك بيحان
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 12:22 مساءً
بيحان ((عدن الغد)) خاص:

قال مصدر في قيادة المقاومة الجنوبية ببيحان ان المقاومة تمكنت فجر يوم الثلاثاء من اسر اكثر من 14 من عناصر ميليشيا الحوثي عقب هجوم مباغت نفذته قوات المقاومة في المنطقة .

وقال المصدر لعدن الغد ان قوات المقاومة تمكن من السيطرة على اجزاء من منطقة الساق وتقدمت صوب جبل بن عقيل .

واشار المصدر إلى ان 6 من المواقع التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي سقطت بيد المقاومة وان عناصر من الميليشيا قتلوا واصيب اخرون فيما تم اسر 14 .


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