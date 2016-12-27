صورة وزعتها المقاومة ببيحان وقالت انها لعناصر من ميليشيا الحوثي الذين تم اسرهم بمعارك بيحان

قال مصدر في قيادة المقاومة الجنوبية ببيحان ان المقاومة تمكنت فجر يوم الثلاثاء من اسر اكثر من 14 من عناصر ميليشيا الحوثي عقب هجوم مباغت نفذته قوات المقاومة في المنطقة .

وقال المصدر لعدن الغد ان قوات المقاومة تمكن من السيطرة على اجزاء من منطقة الساق وتقدمت صوب جبل بن عقيل .

واشار المصدر إلى ان 6 من المواقع التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي سقطت بيد المقاومة وان عناصر من الميليشيا قتلوا واصيب اخرون فيما تم اسر 14 .

المزيد في أخبار وتقارير المقاومة ببيحان تتقدم واسرى من ميليشيا الحوثي قال مصدر في قيادة المقاومة الجنوبية ببيحان ان المقاومة تمكنت فجر يوم الثلاثاء من اسر اكثر من 14 من عناصر ميليشيا الحوثي عقب هجوم مباغت نفذته قوات المقاومة في المنطقة لقور : جعفر محمد سعد هو قائد معركة تحرير (عدن) وقناة الجزيرة سقطت في فخ (الإخوان) قال المحلل السياسي الجنوبي د. حسين لقور بان اللواء جعفر محمد سعد كان هو قائد معركة تحرير عدن موجها انتقادات لقناة الجزيرة القطرية . وقال لقور معلقا على حديث حول من هو دبلوماسي خليجي: الحوثي وصالح رفضا تسمية ممثليهم لاجتماع «ظهران الجنوب» قالت صحيفة الشرق الاوسط ان دبلوماسي خليجي قال لها إن الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح لم يوافقوا حتى هذه اللحظة على تسمية ممثلين في اجتماع لجنة