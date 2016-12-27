هنئت الجالية اليمنية بالرياض من ابناء حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية بمناسبة منحه وسام الشجاعة وذلك للدور البطولي الذي قام به اللواء البحسني وقوات النخبة الحضرمية من عمل بطولي في عملية تحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الارهابي .

واعتبرت قيادة الجالية اليمنية من ابناء حضرموت بالرياض في برقية التهنئة التي بعثت بها الى اللواء البحسني هو تكريم في محله لما يتمتع به القائد البحسني من شجاعة وخبرة عسكرية فذة .

وثمَّنت قيادة الجالية دور وموقف المملكة العربية السعودية بما قامت به من جهود في عملية تحرير المكلا والحفاظ على اقاليم حضرموت وتلبيتهم النداء لنصرة اخوانهم ابناء الاقاليم وهي مواقف ليست بغريبة على الاشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

المزيد في أخبار وتقارير الجالية اليمنية بالرياض من ابناء حضرموت يهنئون اللواء البحسني بمنحه وسام الشجاعة هنئت الجالية اليمنية بالرياض من ابناء حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية بمناسبة منحه وسام الشجاعة وذلك للدور البطولي الذي قام به تقدم للمقاومة ببيحان قالت مصادر في المقاومة الجنوبية بمديريات بيحان ان المقاومة حققت فجر يوم الثلاثاء تقدما كبيرا عقب هجوم واسع ومفاجئ شنته قوات المقاومة . وقالت المصادر لعدن الغد ان رئيس الوزراء يطّلع على سير عمليات صرف الرواتب في لواء الصحراء بجبهة البقع اجرى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء يوم الاثنين اتصالاً هاتفياً بقائد لواء الصحراء بجبهة البقع العميد مهران القباطي للاطلاع على سير عملية صرف رواتب