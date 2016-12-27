الجالية اليمنية بالرياض من ابناء حضرموت يهنئون اللواء البحسني بمنحه وسام الشجاعة
الرياض (عدن الغد) خاص:
هنئت الجالية اليمنية بالرياض من ابناء حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية بمناسبة منحه وسام الشجاعة وذلك للدور البطولي الذي قام به اللواء البحسني وقوات النخبة الحضرمية من عمل بطولي في عملية تحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الارهابي .
واعتبرت قيادة الجالية اليمنية من ابناء حضرموت بالرياض في برقية التهنئة التي بعثت بها الى اللواء البحسني هو تكريم في محله لما يتمتع به القائد البحسني من شجاعة وخبرة عسكرية فذة .
وثمَّنت قيادة الجالية دور وموقف المملكة العربية السعودية بما قامت به من جهود في عملية تحرير المكلا والحفاظ على اقاليم حضرموت وتلبيتهم النداء لنصرة اخوانهم ابناء الاقاليم وهي مواقف ليست بغريبة على الاشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .
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