MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 26 ديسمبر 2016 05:59 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير اليمن: قيادات في حزب المخلوع صالح تخطط للانشقاق
أخبار وتقارير

اليمن: قيادات في حزب المخلوع صالح تخطط للانشقاق

الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح (أرشيف)
الاثنين 26 ديسمبر 2016 05:25 مساءً
أوظبي(عدن الغد)24:

قال مسؤولون يمنيون موالون للحكومة الشرعية إن قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام أبدت رغبتها في الانشقاق عن المخلوع علي عبد الله صالح، والانضمام إلى صف الشرعية، وأنها تُخطط للخروج من صنعاء، ومن مدن أخرى يحتلها الانقلابيون.

 

وأكد مصدر يمني رفيع في الرياض لـ24 أن مسؤولين بارزين في حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة المخلوع صالح، اتصلوا بالشرعية، وطلبوا تسهيل خروجهم من اليمن إلى الخارج.

وأكد المصدر أن مسؤولين بارزين في حزب المخلوع صالح أكدوا للحكومة الشرعية انشقاقهم، وأن أطرافاً يمنية في الرياض تدرس إخراجهم من مناطق سيطرة الانقلابيين.

وأكد المصدر أن الانشقاقات ستُربك المخلوع صالح والحوثيين. 


المزيد في أخبار وتقارير
إئتلاف المقاومة الجنوبية : نملك مشروع دولة متكامل وندعو الرئيس هادي لمنح الجنوبيين فرصة مشاركة اكبر
قال قياديون في ائتلاف المقاومة الجنوبية بعدن ان الائتلاف الذي يضم عدد من ابرز قيادات المقاومة الجنوبية أنهم يملكون مشروع كامل لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة في عدن
اليمن: قيادات في حزب المخلوع صالح تخطط للانشقاق
قال مسؤولون يمنيون موالون للحكومة الشرعية إن قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام أبدت رغبتها في الانشقاق عن المخلوع علي عبد الله صالح، والانضمام إلى صف الشرعية،
الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة تناقش مستوى تنفيذ مشاريعها لقطاع التعليم العام والتعليم العالي في اليمن
عقد صباح الاثنين في مقر الهيئة اليمنية الكويتية للاغاثة اجتماع لمناقشة مستوى تنفيذ المشاريع  التي تنفذها الهيئة اليمنية الكويتية للاغاثة لقطاع التعليم العام




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
اشتباكات مسلحة بين افراد لواء النقل بمعسكر طارق
باسلمة يحذر الرئيس هادي من اجراء إي تغييرات عسكرية بالمكلا ويصفها بالمؤامرة
ضابط جنوبي: محافظ تعز رفض معالجتي ويتعامل مع الجنوبيين بعنصرية
الجوازات السعودية تصدر دعوة هامة لليمنيين والسوريين
صحفي مقرب من صالح يكشف حقيقة مكالماته المسربة بقناة الجزيرة
مقالات الرأي
نتناول بعض مقدمات الأعمال الإرهابية التي  شهدتها الحوطة وأشرنا إلى أنه  بعد أن انتهوا من غرس تلك الأفكار
  ان نتبنى خطاب إيجابي يطالب الشرعية بعدم استمرار العبث بوحدة  نسيج الحراك الجنوبي ومقاومته بات ضرورة
لحظة ياجنوبي من فضلك..   ما الذي دمر الجنوب السابق ؟ أليس خلاف قادة النظام السابق للحزب الاشتراكي؟ وإقصائهم
مجرد فكرة وخاطرة من خواطري اليومية على صفحتي "بالفيس بوك" كتبت فيها أقتراح للرئيس هادي وحكومته بإضافة "القسم"
محافظة شبوة كنز الجنوب ألحضاري والتاريخي كبيرة بتاريخها وارثها ألحضاري والإنساني وكبيرة بخيراتها وثرواتها
  لعلي كنت من أكثر الأشخاص فرحاً وسروراً وسعادة بدخول الحزام الأمني محافظتي البائسة،ولعلي من أكثرهم حرصاً
  - سـام الغُــباري مرحبا بالجيش .. والله وياهلا .. اللباس العسكري هيبة وحلا .. على وقع هذه الاغنية الحماسية ،
على أنين الثكالى ونوح الأمهات وعويل الأرامل وبكاء الأطفال ، على ايقاع الطبول وتراتيل الميلاد، على أزيز
 العلاقة بين اجنحة التطرّف تتجلى في ابرز صورها اليوم في اوربا ، حيث ينصب الاٍرهاب فخاً لتفكيك disintegrate
لابد ، وأنه ذات السؤال القديم الجديد ما برح يصول ويجول في دواخل وأذهان عددا كبيرا من البشر على مستوى العالم
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبروك الماجستير
مبارك الزواج
وفيات
وزير الشباب والرياضة يعزى بوفاة شقيقة الاستاذ احمد القعطبي
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2016