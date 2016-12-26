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نائب وزير حقوق الإنسان يلتقي رئيس وأعضاء لجنة التحقيق الوطنية

جانب من اللقاء "عدن الغد"
الاثنين 26 ديسمبر 2016 01:39 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

التقى نائب وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد محسن عسكر، اليوم الاثنين  برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك أثناء زيارته لمقر اللجنة في العاصمة  عدن.

وفي اللقاء رحب رئيس اللجنة الوطنية، القاضي قاهر مصطفى بنائب الوزير، وناقش معه عمل اللجنة معربا عن أمله في ان تثمر هذه الزيارة إلى مزيد من التنسيق والتواصل من اجل الارتقاء بالعمل الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان اليمني في أي مكان.

وأكد رئيس اللجنة القاضي قاهر أن اللجنة وجدت في ظرف استثنائي صعب باعتبارها مهمة إنسانية نبيلة تنطلق من الإيمان بعدالة القضية وإنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

وأشاد نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور عسكر بمهنية اللجنة وبالعمل الذي قامت به في مجال التحقيق والرصد والتوثيق للجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن.

* من هاني الجنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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