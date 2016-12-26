التقى نائب وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد محسن عسكر، اليوم الاثنين برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك أثناء زيارته لمقر اللجنة في العاصمة عدن.

وفي اللقاء رحب رئيس اللجنة الوطنية، القاضي قاهر مصطفى بنائب الوزير، وناقش معه عمل اللجنة معربا عن أمله في ان تثمر هذه الزيارة إلى مزيد من التنسيق والتواصل من اجل الارتقاء بالعمل الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان اليمني في أي مكان.

وأكد رئيس اللجنة القاضي قاهر أن اللجنة وجدت في ظرف استثنائي صعب باعتبارها مهمة إنسانية نبيلة تنطلق من الإيمان بعدالة القضية وإنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

وأشاد نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور عسكر بمهنية اللجنة وبالعمل الذي قامت به في مجال التحقيق والرصد والتوثيق للجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن.

* من هاني الجنيد

المزيد في أخبار وتقارير نائب وزير حقوق الإنسان يلتقي رئيس وأعضاء لجنة التحقيق الوطنية التقى نائب وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد محسن عسكر، اليوم الاثنين برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك أثناء صحفي مقرب من صالح يكشف حقيقة مكالماته المسربة بقناة الجزيرة كشف صحفي مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حقيقة المكالمات الهاتفية التي نشرتها قناة الجزيرة طوال اشهر مضت وقالت انها مسربة . وفي فيلم وثائقي بثته صورة وتعليق : مصور محترف .. خريج مدرسة الحياة محمد أحمد طاهر مصور فوتوغرافي محترف مبدع ، في الثمانينات من العمر .. ليس لديه شهادات جامعية في فنون التصوير لكن براعته وخبرته اكتسبها من مدرسة الحياة ، بدأ رحلته في