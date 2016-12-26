وفاة جريح بانفجار الصولبان متأثراً بجراحه
عدن (عدن الغد) خاص:
أكد مصدر مقرب من أسرة الجريح اسكندر عبده حسن المشولي وفاته يوم الاحد في مستشفى البريهي بعدن متأثرا بجراحه التي اصيب بها في الانفجار الاخير بمعسكر الصولبان .
وقال الناشط الاعلامي وجدي الصوفي ان الجريح اسكندر الصوفي توفي بعد اصابته اصابه بالغة في التفجير الانتحاري الأخير في معسكر الصولبان في منطقة العريش بعدن.
واضاف الصوفي ان الجريح اسكند المشولي كان قد تم نقله لمستشفى البريهي التخصصي بعدن الا ان الاصابته كانت بالغة حيث توفي على اثرها وقد تم مواراة جثمانه الثرى مساء الاحد.
واوضح الصوفي بان الشهيد اسكندر عبده حسن نجل الشهيد عبده حسن المشولي الذي توفي والده ايضا في احداث يناير 86 ينتمي لأسرة معروفة بالمضاربة والعارة بلحج ولها بصمات نضالية كان اخرها شقيقه الاصغر الذي استشهد في جبهة حجيف بالتواهي بعدن الى جانب عدد من شهداء المقاومة الجنوبية.
(عدن الغد) ترفع عظيم المواساة لآل اسكندر وكافة ابناء ملبيه سائلة المولى له الرحمة وان يتقبله شهيدا.
*من صادق البوكري
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