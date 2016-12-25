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باسلمة يحذر الرئيس هادي من اجراء إي تغييرات عسكرية بالمكلا ويصفها بالمؤامرة

الأحد 25 ديسمبر 2016 07:27 مساءً
الرياض ((عدن الغد)) خاص:

حذر وزير النقل اليمني السابق بدر باسلمة الرئيس عبدربه منصور هادي من إحداث إي تغييرات عسكرية في حضرموت وذلك عقب ساعات فقط من وصول هادي إلى المكلا .

وقال باسلامة على صفحته بالفيس بوك ان إي تغييرات عسكرية في قيادة المنطقة العسكرية الثانية مؤامرة هدفها إدخال حضرموت في نفق الفوضى والإرهاب ..

وأضاف بالقول :" إي محاولة لعرقلة انعقاد #مؤتمر_حضرموت_الجامع هي محاولة لإبقاء حضرموت تابعه تحت الوصاية وهو ما يرفضه كل أبناء حضرموت ..

إي تغيير أو تحريك في تركيبة المناصب العسكرية في المنطقة الثانية هي مؤامرة لإدخال حضرموت نفق الفوضى والإرهاب .


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باسلمة يحذر الرئيس هادي من اجراء إي تغييرات عسكرية بالمكلا ويصفها بالمؤامرة
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