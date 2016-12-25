حذر وزير النقل اليمني السابق بدر باسلمة الرئيس عبدربه منصور هادي من إحداث إي تغييرات عسكرية في حضرموت وذلك عقب ساعات فقط من وصول هادي إلى المكلا .

وقال باسلامة على صفحته بالفيس بوك ان إي تغييرات عسكرية في قيادة المنطقة العسكرية الثانية مؤامرة هدفها إدخال حضرموت في نفق الفوضى والإرهاب ..

وأضاف بالقول :" إي محاولة لعرقلة انعقاد #مؤتمر_حضرموت_الجامع هي محاولة لإبقاء حضرموت تابعه تحت الوصاية وهو ما يرفضه كل أبناء حضرموت ..

إي تغيير أو تحريك في تركيبة المناصب العسكرية في المنطقة الثانية هي مؤامرة لإدخال حضرموت نفق الفوضى والإرهاب .

المزيد في أخبار وتقارير باسلمة يحذر الرئيس هادي من اجراء إي تغييرات عسكرية بالمكلا ويصفها بالمؤامرة حذر وزير النقل اليمني السابق بدر باسلمة الرئيس عبدربه منصور هادي من إحداث إي تغييرات عسكرية في حضرموت وذلك عقب ساعات فقط من وصول هادي إلى المكلا . وقال باسلامة على قيادي مؤتمري موال لصالح : الحوثيون لصوص وسرق وسلاليون هاجم القيادي المؤتمري الموال لرئيس السابق علي صالح جماعة الحوثي وقيادات من حزب صالح متهما اياهم بانهم لصوص . وشن كامل الخوذاني هجوما حاداً، وللمرة أسرة الفقيد فضل الداعري تشكر كل من واساها في مصابها الجلل شكرت أسرة الفقيد فضل عبد الكريم الداعري كل من واساها برحيله مؤكدة السير على درب الفقيد النضالي . وعبرت أسرة الفقيد فضل الداعري عن عميق شكرها لكل من واساها في مصابها