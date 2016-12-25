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قيادي مؤتمري موال لصالح : الحوثيون لصوص وسرق وسلاليون

الأحد 25 ديسمبر 2016 07:12 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

هاجم القيادي المؤتمري الموال لرئيس السابق  علي صالح جماعة الحوثي وقيادات من حزب صالح متهما اياهم بانهم لصوص .

 وشن كامل الخوذاني هجوما  حاداً، وللمرة الأولى، على  قيادات المؤتمر المتحالفة مع الحوثيين، متهماً إياها بالخنوع للحوثيين والاكتفاء بمصالحهم الشخصية دون مصالح الشعب.

وقال كامل الخوداني في منشور له على الفيس بوك ان الواقفين مع "الشرعية" هم على حق، وكتب  "أشهد لله أن أصحاب الشرعية كانوا صادقين في كلامهم عن الحوثيين بأنهم لصوص وسرق وسلاليون، ويسعون لحكم اليمن بالقوة".

واضاف ان قيادات المؤتمر الشعبي العام المتحالفة مع الحوثيين بأنها الوجه الآخر للحوثيين، وبانها سلمت البلاد لهم بعد أن ضمنت الحصول على مكاسب خاصة، حيث انشغلت بمصالحها الشخصية، مستغلة قواعد المؤتمر بطريقة انتهازية وقبيحة وغير وطنية.

وأضاف بلغة واضحة وقوية: "أشهد لله بهذه الساعة الكريمة إن كلامكم بإن قيادات المؤتمر وقيادات الحوثيين عصابه واحده بوجهين مختلفين وإن المسألة بسط ونهب وتقاسم مصالح خاصة وشخصيه وتقاسم ثروات ومناصب وإنهم بيتاجرو بمعانات الشعب ودمائه وبيضحكوا على البسطاء ويدفعو الناس للموت تحت شعارات زائفه اولها الوطنيه والوطن وهم عايشين عيشة ملوك هم وأسرهم وابنائهم وبيتقاسموا ايرادات البلاد واموال الدولة وسرقوا البنك سواء ونهبو الجيش سواء ومتفقين على تجويع الناس سواء".

مؤكداً بأن كل الاتهامات التي كان يسوقها أنصار الشرعية بحق الإنقلابيين صادقة.

وبأسلوب ينم عن بلوغ أقصى درجات اليأس والغبن من الإنقلابيين قال الخوداني :" هذا ما لديّ، ولا أهتم لرأي أحد..يا سجن بجانب عيسى العذري .. ياقارورة سم مثل محمد العبسي.. ياملثم فوق متر بكاتم صوت ..بلغت ..يكفي".


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