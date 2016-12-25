اجتماع اللجنة العلمية بمكتب الرياض للصندوق الخيري للمتفوقين
الأحد 25 ديسمبر 2016 10:43 صباحاً
الرياض (عدن الغد) خاص :
الرياض (عدن الغد) خاص :
عقد صباح اليوم الأحد الموافق 25/12/2016 اجتماع اللجنة العلمية بمكتب الرياض للصندوق الخيري للمتفوقين بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الدكتور عمر عبدالله بامحسون وأعضاء اللجنة حيث تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بألية عمل اللجنة .
وكذا الامتحان التحريري للطلاب المرشحين للابتعاث للعام الدراسي القادم 2017- 2018م بالإضافة إلى مناقشة مشروع الاتفاقية مع الجامعات التركية .. كما تناولت اللجنة في اجتماعها اليوم عدد من المواضيع المتفرقة والمتعلقة بأنشطة الصندوق خلال الفترة القادمة.
*من عبدالرحمن باهارون
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