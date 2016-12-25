رئيس تحرير صحيفة الأمناء : إعلام الشرعية اليمنية يكاد يكون مشلولاً

استضاف يوم السبت 24 ديسمبر 2016م برنامج الحصاد الأسبوعي الذي يبث عبر قناة linkfm التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية كلن من الاستاذ عدنان الاعجم رئيس تحرير صحيفة الأمناء عبر الهاتف من عدن "جنوب اليمن" وكذلك في الاستديو الاستاذ عبدالله مقبل لمناقشة الوضع في المنطقة العربية واليمن.

وفي مداخلة الاستاذ عدنان الاعجم رئيس تحرير صحيفة الأمناء تحديث عن الوضع في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة للبلاد واصفاً الوضع في المدينة بأنه وضع مزري مشيرا إلى ان الجانب الأمني في عدن يحتاج إلى جهود كبيرة وذلك من خلال توحيد الأجهزة الأمنية و توفير الإمكانيات للسلطة المحلية في المدينة من قبل الحكومة الشرعية التي اعتبر أن دورها شبه غائب في عدن.

وفي ردة على سؤال مقدم البرنامج السياسي والاعلامي الجنوبي نصر العيسائي حول وجود خطة أمنية مطروحة لتأمين العاصمة عدن وخاصةً بعد الأحداث الأخيرة آلتي قامت بها العناصر المتطرفة أودت بحياة أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى أجاب قائلا: لنكن صريحين من ذو حدوث المأساة لم نسمع عن اي خطة أمنية من قبل الحكومة والوضع كماهو علية وأشار إلى ان الأجهزة الأمنية في عدن تعمل وفق الإمكانيات المتاحة لديها مع غياب شبه تام لدور الحكومة الشرعية.

وعن المؤسسات الإعلامية و الصحف المحلية ودورها في توعية المجتمع في عدن والمناطق المحرره من مخاطر التطرف وكذلك الإبلاغ عن أي حالات اشتباه و تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية أجاب بالقول: الحكومة الشرعية تمتلك عدد كبير من القنوات الفضائية ودورها يكاد يكون مشلول لا يوجد اي تغطية إعلامية لما يحدث في عدن وكل تغطيتها عن الشمال وأضاف لا يوجد لدينا قناة فضائية حتى قناة عدن موجودة في الرياض ونحن كصحف وأعلام مستقل نبذل جهود ولكن ليس هذا بالكافي وذلك مع غياب الإعلام المرئي.

وتحدث الأستاذ عدنان الاعجم عن أن العاصمة عدن والجنوب مستهدف داعياً الرئيس عبدربه منصور هادي إلى تقديم الدعم الكامل للسلطات المحلية كما دعى الجميع إلى التكاتف حتى تستطيع عدن الخروج من هذا المأزق.

يذكر ان برنامج الحصاد الأسبوعي الذي يبث عبر إذاعة تابعة لهيئة الإذاعة البريطانية كل يوم سبت من كل أسبوع والذي يعده ويقدمه السياسي والإعلامي الجنوبي نصر العيسائي يحظى بمتابعة واهتمام واسع حيث وهو يتناول أهم القضايا التي تهم الجاليات العربية والإسلامية في بريطانيا وما يهمهم في بلدانهم ومواطنهم الأصلية.

المزيد في أخبار وتقارير معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي يتسلم نسخة من زرقاء عدن لمؤلفتها الكاتبة الإعلامية اليمنية لارا الظراسي تسلم معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، نسخة من كتاب ( زرقاء عدن ) يتضمن مجموعة قصصية واقعية عن المرأة اليمنية لمؤلفته اجتماع اللجنة العلمية بمكتب الرياض للصندوق الخيري للمتفوقين عقد صباح اليوم الأحد الموافق 25/12/2016 اجتماع اللجنة العلمية بمكتب الرياض للصندوق الخيري للمتفوقين بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الدكتور رئيس تحرير صحيفة الأمناء : إعلام الشرعية اليمنية يكاد يكون مشلولاً استضاف يوم السبت 24 ديسمبر 2016م برنامج الحصاد الأسبوعي الذي يبث عبر قناة linkfm التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية كلن من الاستاذ عدنان الاعجم رئيس تحرير صحيفة