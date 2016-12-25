هادي يصل المكلا في زيارة غير معلنة

مقالات الرأي

د.عيدروس النقيب فخامة الرئيس والنائب! . . . إخرسوا كلابكما هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس

أحمد بوصالح شبوة والنفط .. التحدي القادم! تعرف محافظة شبوة بانها من المحافظات النفطية وتشكل مع جارتيها مأرب وحضرموت مثلث النفط اليمني اذ تم اكتشاف

مساعد القطيبي ميزانية وطن مؤخراً أعلنت معظم حكومات العالم عن موازناتها العامة التقديرية لعام 2017، وحتى البلدان التي ما زالت غارقة

صلاح السقلدي أسير الجغرافيا لا يدخل التاريخ الأساس الذي تُبنى عليه المؤسسات الأمنية والعسكرية بالجنوب يبعث عن الريبة وينطوي على كثير من المخاطر على

انور الرشيد الخير قادم للجنوب كثيرين أصابهم الإحباط بعد وعد الرابع عشر من أكتوبر الماضي الذي أنتظره الجنوبيون على أحر من الجمر لكي يسمعوا

عبد الرحمن الخضر هام إلى الرئيس هادي الرئيس (هادي) أصبحت هدف لقوى إستخبارات ( دولية واقليمية) الرئيس " عبدربه منصور هادي" لاشك إن حياتك أصبحت

عبدان دهيس وين ((بندقك)) ياعسكري .. فتًح ((عيونك)) ياأمن ..؟! يعني يا معنى .. ويا اصنج جمب اعمى .. وبلا مقدمات ولا مؤخرات .. اقول .. ما من عسكري او رجل امن او شرطة .. الا ويعرف حق

د. ياسين سعيد نعمان المشاريع التي هزمت مرتين المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي : ١/مشروع الميراث على قاعدة

علي بن شنظور الرئيس هادي ومأزق الخروج من السفينة كم هي الكتابات التي تكتب وتخص الرئيس هادي.. حتى بات الكمبيوتر يردد اسمه أكثر من غيره.. بينما قبل وصوله