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هادي يصل المكلا في زيارة غير معلنة

الأحد 25 ديسمبر 2016 12:02 صباحاً
عدن(عدن الغد) خاص:

قالت مصادر محلية بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت ان الرئيس عبدربه منصور هادي وصل المدينة مساء السبت .

وبحسب المصادر لعدن الغد فقد وصل هادي في زيارة إلى المدينة تستغرق يومين .

ولم يتم الإعلان رسميا عن الزيارة.

 

 


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هادي يصل المكلا في زيارة غير معلنة
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