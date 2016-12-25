هادي يصل المكلا في زيارة غير معلنة
قالت مصادر محلية بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت ان الرئيس عبدربه منصور هادي وصل المدينة مساء السبت .
وبحسب المصادر لعدن الغد فقد وصل هادي في زيارة إلى المدينة
ضابط أمني متقاعد : نناشد بتسوية مرتبات المتقاعدين او عودتهم للعمل
ناشد النقيب احمد محمد علي السديري احد ضابط الأمن المتقاعدين بمحافظة لحج تحديداً بمناطق الصبيحة طورالباحة والمضاربة ورأس العارة قيادة الدولة والحكومة لتشكيل لجان
رئيس تكتل بمؤتمر الرياض : محاولات الحوثيون والمخلوع الإطاحة بالرئيس هادي وانتزاع شرعيته باءت بالفشل الذريع
قال رئيس تكتل الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الرياض ان محاولات الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح الحثيثة لنزع الشرعية عن الرئيس هادي والاطاحة به قد باءت
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