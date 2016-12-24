ضابط أمني متقاعد : نناشد بتسوية مرتبات المتقاعدين او عودتهم للعمل

ناشد النقيب احمد محمد علي السديري احد ضابط الأمن المتقاعدين بمحافظة لحج تحديداً بمناطق الصبيحة طورالباحة والمضاربة ورأس العارة قيادة الدولة والحكومة لتشكيل لجان وزارية خاصة لعمل اللازم من شان تسوية مرتبات متقاعدي المؤسسة الأمنية والعسكرية بأخر مرتب للقوة العاملة الحالية، حيث قال انه تقاعد عام 95 بمرتب 40 الف ريال وهذا لا يعقل - حسب قوله مطالبا بحقه وحق زملائه في العودة او التسوية.

وأردف :"لازم من مواصلة التسوية والنظر في المظالم العامة حول قضية الرواتب خصوصا والنظام السابق عمل وفق روتين أداري إقطاعي على ظلم الناس وحرمان الجميع من مختلف الرتب والدرجات الوظيفية في القطاعات المدنية والعسكرية والمدنية للحد الذي كان فيه جندي في الشمال يستلم مثيل عقيد في أو عميد بل وحتى لواء في الجنوب وأن اكبر متضرر من هذا الظلم الذي لا يطاق هم متقاعدي الجيش والأمن في الجنوب الذي لا تتجاوز مرتباتهم ألاف بسيطة".

وأشاد :"رغم ماسي تصفية الجنود إثناء استلام الرواتب برفع الرواتب هذا الشهر والنشر عبر وسائل الأعلام درجات الزيادة وصرفها عبر لجان خاصة بالبصمة والصورة الأمر الذي يكشف عن حجم الفساد والمرتبات الوهمية في هذاء المضمار".

وطالب في الأخير بان تشمل هذه الزيادة المتقاعدين وعلى الحكومة وقيادة الدولة إصدار قرار جمهوري بهذا الشأن لضمان العدالة الاجتماعية والقضاء على الفوارق والامتيازات بين الطبقات.

*من معين الصبيحي