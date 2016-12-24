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رئيس تكتل بمؤتمر الرياض : محاولات الحوثيون والمخلوع الإطاحة بالرئيس هادي وانتزاع شرعيته باءت بالفشل الذريع

المستشار الدكتور بدر صالح العيسائي رئيس تكتل الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الرياض
السبت 24 ديسمبر 2016 09:05 مساءً
(عدن الغد) خاص:

قال رئيس تكتل الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الرياض ان محاولات الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح الحثيثة لنزع الشرعية عن الرئيس هادي والاطاحة به قد باءت بالفشل الذريع .

واوضح رئيس التكتل المستشار الدكتور بدر العيسائي في تصريح خص به (عدن الغد) ان وفد المتمردين الحوثيين الذي زار عدة دول من بينها روسيا والصين خلال هذا الشهر حاول جاهداً الحصول على اعتراف بالمجلس السياسي والحكومة الذين شكلهما الانقلابيون الحوثيون وحليفهم المخلوع مؤخراً في صنعاء الا انهم اصطدموا بردود فعل قوية من الدول التي زاروها حيث اكدت تلك الدول انها لا تعترف سوى بشرعية الرئيس هادي وذلك التزاماً منها بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية التي اكدت على ذلك مع املهم في التوصل الى سلام دائم وشامل ينهي الحرب في اليمن .

وقال المستشار العيسائي :"ان على ابناء الشعب في اليمن شمالاً وجنوباً الالتفاف حول قيادتهم الشرعية المتمثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ونبذ الفرقة والاختلاف وتوحيد الصفوف لتفويت الفرصة على الانقلابيين للاصطياد في المياه العكرة مؤكداً انه لا مساومة ولا جدال فيما يخص الثوابت الوطنية وفي مقدمتها شرعية الرئيس هادي ودعم عمليات التحالف العربي في اليمن حتى انهاء الانقلاب".

واضاف العيسائي :"ان الشعب اليمني قد اختار الرئيس هادي في انتخابات حرة وبتوافق وطني لما لمسوه من وطنية يتمتع بها وحرص على امن واستقرار البلاد وعزة ورفعة المواطن البسيط الذي يتطلع لمستقبل زاهر وحياة آمنة ولن يفرط الشعب بهذا الامر لصالح مليشيات همجية متخلفة تريد ان تعيده قروناً عديدة للخلف حيث العبودية والتخلف والجهل والمرض" .

واشار العيسائي :"ان الاحزاب اليمنية والمشيخات القبلية ورجال السياسة البارزين واعضاء مجلسي النواب والشورى وكبار قادة الدولة وقيادات الثورة الشبابية في اليمن بمن فيهم قيادات في الحراك الجنوبي قد اجتمعوا في اواخر مايو من العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض ليؤكدوا للعالم اجمع ان الشعب اليمني شمالاً وجنوباً يرفض الانقلاب ويؤكد على شرعية فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي ويتمسكون به كمنقذ للبلاد والعباد من أتون صراعات مذهبية ومناطقية قد تدخل البلاد في دوامة لا يعلم نهايتها وكيفية الخروج منها الا الله وذلك لما لمسوه من حرص فخامته للوصول بالبلاد الى بر الامان والنأي به عن الحروب والاقتتال الداخلي" .

وفي ختام تصريحه وجه المستشار العيسائي نداء لليمنيين المؤيدين للشرعية من المقيمين خارج اليمن ان يكونوا سفراء لبلدهم في البلدان التي يقيمون فيها وان يوضحوا لشعوب وقادة تلك الدول الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الانقلابيون كل يوم ضد ابناء الشعب في الداخل ويكشفوا الوجه القبيح للانقلاب .


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