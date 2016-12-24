صحفي مقرب من صالح يهاجم الحوثيين ويكشف ما استولوا عليه من مناصب

هاجم كاتبا صحافيا مقربا للمخلوع صالح جماعة الحوثيين في صنعاء، منتقداً الممارسات العنصرية التي يمارسها الحوثيين في المؤسسات الإعلامية التي يسيطرون عليها.

وكتب رئيس تحرير صحيفة "الأولى" محمد عايش، مقالا بعنوان (الهاشمية الانتهازية) نشره عبر صفحته في (الفيس بوك)، عدد فيها المناصب التي يتولاها المنتمين للأسر الهاشمية في الاعلام الرسمي الواقع تحت سيطرتهم في صنعاء , وهو اول مقال من نوعه للكاتب عايش يوجه فيه سهام نقده للحوثيين.

وقال عايش في مقال له: "أن يقال عنكم عنصريون فإن تلك مجرد تهمة تُكذبها ممارساتكم أو تصدقها، وللأسف الكبير فإن ممارساتٍ أكبر واضحة لدرجةٍ تُعمي العيون، لا تسعفكم في نفي التهمة عن أنفسكم، بل تلصقها بكم كجلودكم".

مضيفا: "صُنتُ قلمي عن الخوض في كل ما يُشتٓم منه ريحة عنصرية، أو تأجيجاً لرياح العنصرية، ولكن ذلك لا يعني غض الطرف عن واقعٍ بات مخجلاً وصادماً في هذا السياق".

وقال: "لن أتحدث هنا إلا عن واقع ووقائع وفي قطاع حكومي واحد: نائب وزير الإعلام.. هاشمي، رئيس قطاع التلفزيون.. هاشمي، مدير عام إذاعة صنعاء.. هاشمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة.. هاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة الثورة..هاشمي، رئيس تحرير صحيفة ٢٦ سبتمبر.. هاشمي، مشرف التوجيه المعنوي.. هاشمي، نائب رئيس وكالة "سبأ".. هاشمي، الناطق باسم الجيش.. هاشمي".

مستطرداً: "هذه فقط المناصب الرئيسية، أما المستويات الأدنى فلا مجال للحصر، وهذه طبعاً كل المؤسسات الحكومية للإعلام، ناقصاً منها فقط مؤسسة "الجمهورية" التي أُغلقت في تعز، أو مؤسسة "أكتوبر" الواقعة تحت سلطة هادي في عدن.

وأختتم متسائلاً: هل هذا الانتشار "الهاشمي" مجرد صدفة.