أكد السفير خالد حسين اليماني مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة أرسلها إلى الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون، أن عدد المعتقلين في سجون الميليشيا الانقلابية بصنعاء وصل إلى نحو 4414 معتقلاً، بينهم سياسيون وأكاديميون وإعلاميون وناشطون وشباب وفئات عمالية.

وأوضح اليماني في رسالته أن اجمالي الأطفال المعتقلين بلغ 204 أطفال، فيما وثّقت 91 حالة اعتقال لأكاديميين. وقال "إن العاصمة صنعاء كانت الأعلى في عدد المعتقلين والمفقودين الذي وصل إلى 2973 حالة، تليها الحديدة بعدد يصل إلى 1035 حالة، ومحافظة إب بعدد يصل إلى 871 حالة، فيما كان العدد الأكبر للمعتقلين والمفقودين من نصيب أبناء محافظة تعز".

وذكر السفير اليماني في رسالته أن 15 صحفيا ما زالوا في سجون الحوثيين حيث اعتُقلوا من مقار عملهم بصنعاء وتعرضوا للتعذيب والاعتداءات الجسدية، من بينهم الصحفي عبدالخالق عمران المحتجز في سجن الأمن السياسي الذي يتعرض للتعذيب، مما ضاعف من سوء حالته الصحية والنفسية جراء استمرار تعذيبه وإصابته البالغة في عموده الفقري.

وأعرب اليماني عن أسفه لأن هذا الموضوع لم يحظ بالاهتمام الذي يستحق من قبل المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإعلام الدولي.

واختتم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة رسالته بنقل مناشدة آباء وأمهات وزوجات وأطفال المعتقلين وأنينهم لمعالجة موضوع ذويهم والضغط على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن للإسراع في الإفراج عنهم.

المزيد في أخبار وتقارير مندوب اليمن بالأمم المتحدة: الانقلابيون يعتقلون 4414 شخصاً في سجون صنعاء وتعز وأب أكد السفير خالد حسين اليماني مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة أرسلها إلى الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون، أن عدد المعتقلين في سجون الميليشيا الديوان الملكي السعودي: يعلن عن وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم –السبت- عن وفاة الأمير بدر بن سلمان آل سعود، وذكر بيان صدر عن الديوان الملكي التالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو القبض على احد مهربي الحشيش بنقطة امنية بلحج قال مصدر امني بلحج ان افراد النقطة الامنية بمنطقة الرباط التابعه للحزام الامني بقيادة القائد هدار الشوحطي تمكنت من القاء القبض على احد المهربين للحشيش اثناء