الديوان الملكي السعودي: يعلن عن وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود
السبت 24 ديسمبر 2016 07:38 مساءً
عدن الغد/ الرياض/ خاص:
عدن الغد/ الرياض/ خاص:
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم –السبت- عن وفاة الأمير بدر بن سلمان آل سعود، وذكر بيان صدر عن الديوان الملكي التالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض".
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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